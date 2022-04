Un Labradoodle frôle 2 fois la mort après avoir avalé les poils métalliques d'une brosse pour barbecue

En 2021, Riley a vu la mort de près, à 2 reprises. Le chien a ingéré les poils métalliques d'une brosse dédiée au nettoyage d'un barbecue. Une angoisse terrible a étreint le cœur de son propriétaire, originaire de Nottingham (Angleterre).

Certains chiens sont nés sous une bonne étoile, comme Riley. Par chance, le Labradoodle a échappé 2 fois à la mort après avoir avalé « les poils acérés comme un rasoir » d'une brosse pour barbecue, révèle un article du quotidien britannique Mirror.

La première fois, l'accident s'est déroulé au domicile de son propriétaire, Leon Tomasevic. En sortant dans le jardin, le chien a trouvé l'accessoire qui, malheureusement, traînait. Certainement attiré par les odeurs alléchantes de viande, Riley a léché l'objet... et a ingéré des poils métalliques. « Il était malade en quelques minutes et nos vétérinaires étaient incroyablement inquiets. Il y avait littéralement des centaines de poils, et il aurait été impossible de l'opérer et de les retirer tous », a confié son père adoptif, pris de panique ce jour-là.

La seule option pour sauver le petit glouton, était de lui donner des aliments lui permettant d'évacuer naturellement les corps étrangers logés dans son estomac. Riley s'est donc vu offrir des pâtes, du pain et de la purée de pommes de terre.

© Vets Now

« Je n'arrivais pas à croire que cela se reproduisait »

Heureusement, cette stratégie a porté ses fruits. Le Labradoodle s'est débarrassé des poils, lesquels auraient pu perforer ses organes et le tuer. Alors que sa famille le croyait sorti d'affaire pour de bon, Riley est de nouveau tombé malade quelques mois plus tard.

Au cours d'une visite chez des amis, l'avale-tout a, encore une fois, découvert le même accessoire dans leur cour. Riley n'a pas pu s'empêcher de mâcher la brosse. « J'ai vu qu'il s'était tu, ce qui est généralement un signe de méfait, et mon cœur s'est serré quand j'ai vu ce qu'il faisait, a déclaré Leon, je n'arrivais pas à croire que cela se reproduisait. C'était un dimanche, alors j'ai appelé Vets Now tout de suite et je l'ai accompagné aussi vite que possible. »

À la clinique vétérinaire, les radiographies ont montré que son estomac était rempli de petits poils métalliques. Le professionnel de santé a conseillé à son maître d'adopter le même régime alimentaire que la première fois. Et cela a fonctionné, le chien a survécu.

« Ces brosses devraient être interdites, elles sont absolument mortelles, a estimé Leon, si vous frottez un barbecue avec cet accessoire peu cher, vous verrez des poils s'envoler et ce sont de vrais tueurs. »

Comme le bon temps fait son grand retour, les vétérinaires exhortent les propriétaires d'animaux préparant des barbecues à rester sur leurs gardes. Intoxication alimentaire, brûlure, blessure grave avec des piques à brochette ou des os, les animaux de compagnie ne sont pas à l'abri des dangers. En plus de ne laisser traîner aucun objet dangereux, il convient de garder un œil sur sa boule de poils pour éviter le moindre accident.