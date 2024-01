Un jour de l'an pas comme les autres pour une chienne restée introuvable depuis de longues semaines

Pendant plus d’un mois, les propriétaires Maile cherchait cette chienne sans relâche en se raccrochant de toutes leurs forces à l’espoir de la revoir vivante et en bonne santé. Une quête qu’elles ne menaient pas seules ; des dizaines de personnes qu’elles ne connaissaient absolument pas s’étaient spontanément mobilisées pour tenter de localiser l’animal.

Maile la chienne et ses maîtresses vivent dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), mais c’est au Texas que la première a disparu, plongeant ses amies humaines dans le désarroi.

Johnna Hayse et sa femme Stacy rendaient visite à des proches dans une ville du sud texan à la fin du mois de novembre 2023, alors que l’on célébrait Thanksgiving dans le pays. La chienne, qui les accompagnait, s’était alors échappée pour ne plus réapparaître.

Le couple l’avait secourue et adoptée 4 ans plus tôt en Arizona, alors qu’elle errait seule dans le désert et était si affamée qu’elle avait mangé des cailloux. Johnna et Stacy n’avaient pas l’intention de la laisser livrée à elle-même une nouvelle fois.

Leurs recherches sont néanmoins restées infructueuses. Elles continuaient malgré tout d’espérer, d’autant plus que de plus en plus d’habitants et de bénévoles se joignaient à leur quête.

Ils étaient ainsi des dizaines d’inconnus à ratisser le secteur, à pied ou en voiture, et à traquer le moindre indice, le moindre témoignage. « Ces gens sont maintenant notre famille », s’émeut Johnna Hayse au micro de WEAU.

C’est justement l’un de ces volontaires au grand cœur qui a fini par localiser Maile. Le matin du 1er janvier 2024, la personne en question a appris que la chienne venait d’être aperçue dans un parc de maisons mobiles. Elle s’est aussitôt rendue sur les lieux et l’y a effectivement retrouvée.

« Nous ne pouvions pas y croire »

Elle a appelé Johnna Hayse qui l’a rejointe peu après. « Maile m’a reconnue immédiatement et est venue vers moi en courant », raconte sa propriétaire.

« Nous ne pouvions pas y croire, poursuit-elle. Stacy criait. J'haletais et nous ne pouvions tout simplement pas croire qu'ils avaient la main sur elle ».



Johnna Hayse / Facebook

La mobilisation de la communauté l’a énormément touchée. « Rien que d’en parler, ça me donne des frissons », confie-t-elle.

Maile a perdu du poids et sa fourrure est emmêlée, mais elle se porte bien.

Johnna Hayse / Facebook