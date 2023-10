Un jouet pour enfant ingéré par mégarde dévoile une maladie inquiétante chez un chien de 10 ans

Contre toute attente, l’ingestion d’un corps étranger a permis à un chien de 10 ans de vivre quelques années de plus ! Bertie a la fâcheuse tendance à fourrer sa truffe n’importe où, mais cela lui a sauvé la vie.

Bertie, un Sprocker Spaniel (croisé Cocker et Springer Anglais) de 10 ans, a fait une grande frayeur à ses maîtres il y a quelques jours. Le chien s’est mis à vomir et semblait avoir du mal à respirer. Inquiet, son maître James Rawling l’a rapidement emmené chez un vétérinaire.

À la clinique, il a appris que son chien avait englouti un des jouets de son fils, à l’effigie de l’Incroyable Hulk. Il ne le savait pas encore, mais ce jouet de superhéros allait sauver la vie de son animal…

Eastcott Veterinary Referrals

La découverte d’une tumeur

En effet, les vétérinaires ont découvert quelque chose de plus grave en procédant à des examens supplémentaires : Bernie avait une tumeur à la rate. Par chance, celle-ci était bénigne et révélée à un stade précoce. Il était donc encore possible d’opérer le canidé.

« Nous avons été soulagés d’apprendre que la masse sur sa rate était bénigne et que le blocage dans ses intestins n’était qu’un jouet, a déclaré James Rawling à Metro. Néanmoins, nous connaissions les risques de l’anesthésie pour un chien âgé, et nous étions très inquiets à l’idée qu’il subisse une intervention chirurgicale. »

Eastcott Veterinary Referrals

Le vétérinaire Tim Charlesworth, membre de l’Eastcott Veterinary Referrals ayant opéré Bernie, a ajouté : « Ses propriétaires ont admis que Bernie était un peu charognard, et dans son cas précis, c’était plutôt une bonne chose ! Le fait qu’il ait mangé ce jouet et qu’il ait montré des signes d’obstruction intestinale a permis d’attirer notre attention sur la présence d’une masse splénique hémorragique et nous a permis de l’enlever à un stade très précoce. »

Eastcott Veterinary Referrals

Après avoir vécu de véritables « montagnes russes émotionnelles », Bertie a enfin retrouvé le chemin de sa maison. Désormais, tous les membres de la famille se remettent de cette mésaventure, mais à l’avenir, ils comptent bien redoubler de vigilance lorsqu’il s’agira d’assurer le rangement des jouets !