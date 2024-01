Après une belle carrière, un chien policier prend sa retraite avec panache

Cela fait déjà 8 ans que Matt Bloom et son Berger Allemand, Koda, travaillent ensemble au sein de la police de Middletown dans le Connecticut. Ils ont en effet été diplômés de l’Académie K-9 de la police d’État du Connecticut (classe 184) en mars 2016 et, 2 ans plus tard, ils ont aussi été certifiés en détection de stupéfiants par la North American Police Work Dog Association (NAPWDA).

© Peter Oberc / Facebook

Aujourd’hui, le toutou prend une retraite bien méritée après une brillante carrière de chien policier comme le rapporte le média Patch.

Un duo athlétique

Matt Bloom et Koda ont toujours formés une belle équipe et ils se sont plusieurs fois illustrés lors des Jeux Olympiques K-9 du Connecticut.

Cette compétition d’une journée implique des unités K-9 (canines) des services de police locaux, de la police d’État du Connecticut et du département des services correctionnels. Les épreuves comprennent un exercice tactique, un exercice d’obéissance, un exercice d’obstacle et un exercice d’appréhension K9.

© Connecticut K-9 Olympics / Facebook

Le duo de Matt Bloom et Koda a remporté de nombreux prix lors de cette compétition et notamment la 1ère place au défi d'obstacle en 2021.

Une carrière de chien policier accomplie

Durant leur 8 années de collaboration, Matt et Koda ont aussi connu de nombreux succès professionnels. En plus de leurs multiples arrestations réussies et de plusieurs récupérations de preuves, ils étaient aussi des célébrités dans la communauté et dans les écoles locales.

© Connecticut K-9 Olympics / Facebook

Le samedi 30 décembre dernier, alors que Koda et l’agent Bloom effectuaient leur dernière mission ensemble, le toutou a mis un point final à sa brillante carrière de policier avec panache.

Dans le cadre d’une violente invasion de domicile avec vol et agression, le Berger Allemand a permis d’appréhender un suspect qui s’enfuyait en courant. Lors de cette intervention, 5 hommes ont été inculpés.

Après cette dernière arrestation, les services de police de Middletown ont chaleureusement remercié Koda pour ses années de service et lui ont souhaité une belle retraite.

A lire aussi : Bobi, le plus vieux chien du monde, nous a quittés à l’âge de 31 ans

« Koda manquera aux membres du MPD et à notre communauté, mais il a mérité sa retraite et sera gâté à la maison par sa famille », a déclaré la police en annonçant son départ à la retraite. « Nous te souhaitons encore de nombreuses années de massages du ventre et de jouets Kong mon pote ! Félicitations et merci pour ton service ! »