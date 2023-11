De longs mois d'attente et d'espoir pour une militaire rentrée au pays et la chienne qu'elle a sauvée en déploiement

Les destins de Joy, membre de la marine américaine, et une jeune chienne errante qu’elle appelle Koda s’étaient croisés à des milliers de kilomètres de la ville d’origine de la première. Quand il lui a fallu rentrer chez elle, la jeune femme se demandait comment elle allait bien pouvoir ramener son amie à 4 pattes auprès d’elle. Une association lui est venue en aide.

Une chienne errante et orpheline et la militaire qui l’avait sauvée se sont retrouvés plusieurs mois plus tard, très loin du lieu de leur rencontre, rapportait News4JAX. Leur nouvelle vie ensemble peut ainsi désormais commencer.

Originaire de Jacksonville en Floride, Joy sert depuis 12 ans dans l’US Navy, la marine américaine. Lors de son 4e déploiement au Moyen-Orient, elle avait découvert une portée de chiots errants dont la mère avait disparu. Les petits canidés avaient été fortement affaiblis par l’absence de leur génitrice et la chaleur accablante. Tous sont malheureusement décédés, sauf une femelle.

Joy l’avait recueillie pour prendre soin d’elle. « J’avais le cœur brisé pour elle parce qu'elle était toute seule et très effrayée », raconte la militaire à News4JAX. La récupérer n’avait pas été facile, car la jeune chienne la fuyait systématiquement. Elle avait réussi à l’attirer vers elle avec quelques morceaux de poulet et de l’eau.

« En fait, j'ai choisi le nom Koda parce qu'il signifie ‘alliée’ ou ‘amie’. Cela peut aussi signifier ‘petit ours’ et elle est tout cela à la fois », dit Joy en riant.

Quand son déploiement avait pris fin et qu’elle devait rentrer aux Etats-Unis, la soldate ressentait une grande tristesse. Elle se demandait ce qu’il allait advenir de Koda en son absence.

Le coup de patte de Paws of War

Elle a contacté Paws of War, association qui organise le rapatriement d’animaux adoptés par des militaires américains à l’étranger. L’opération n’a pas été facile, mais le but a finalement été atteint.

Plusieurs mois après avoir été séparées, Joy et Koda se sont retrouvées à Jacksonville, où la nouvelle vie de la chienne l’attendait. Cette dernière est allée vers son humaine en courant et en remuant la queue pour lui faire comprendre à quel point elle lui manquait.

Koda's K9 Adventures / Facebook

L’histoire de Koda connaît ainsi un heureux dénouement. Grâce à Joy, elle a survécu au pire et est devenue une amie épanouie et en parfaite santé.