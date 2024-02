Un jeune Labrador surpris par la présence d’un laveur de vitre à l’extérieur de son bâtiment fait rire des millions de personnes (vidéo)

Anna Gordon, l’heureuse propriétaire d’un chiot Labrador nommé Ferris, a été témoin d’une adorable scène dans son appartement de Minneapolis, dans le Minnesota (États-Unis). Un laveur de vitre a sympathisé avec son chien, qui était particulièrement surpris de le rencontrer. La femme n’a pas manqué de filmer la scène pour la partager sur internet.

Ferris et elle vivent au 8e étage d’un immeuble, mentionnait People. S’ils voient régulièrement des nuages et des oiseaux en regardant par la fenêtre, ils n’ont pas vraiment l’habitude de croiser des humains. Pourtant, un jour, un homme est apparu devant la vitre, à la plus grande surprise de Ferris.

Une interaction amusante

Bien sûr, ce dernier ne disposait pas de super-pouvoirs. Il était laveur de vitres et grimpait chaque étage à l’aide de son baudrier pour faire son travail. Arrivé devant le domicile d’Anna, il s’est retrouvé face à Ferris. Le toutou, intrigué par sa présence, s’est immédiatement rapproché de la fenêtre pour voir l’individu de plus près : « Il n'avait jamais fait l'expérience d'un laveur de vitres auparavant et il était très curieux de savoir pourquoi quelqu'un se trouvait de l'autre côté de la vitre » témoignait sa maîtresse.

Voyant qu'il intriguait l’animal, l’homme a tapoté avec ses doigts sur les carreaux pour interagir avec lui. Le quadrupède a minutieusement suivi sa main, avant de courir vers sa maîtresse comme s’il lui demandait son aide.

Partagé sur TikTok, le clip a été visionné 1,7 million de fois depuis sa publication. Les utilisateurs de la plateforme ont été nombreux à le commenter : « Il s’est dit que c’était un nouvel ami » écrivait l’un d’eux, « Un ami qui peut voler » a confirmé Anna avec humour.

Ferris n’a pas revu le laveur de vitre depuis, mais est désormais très attentif à ce qui se passe derrière sa fenêtre. D’après sa propriétaire, il mériterait presque une promotion pour surveiller régulièrement les environs, car c’est comme un travail à temps plein pour lui.

