Un jeune garçon de 11 ans utilise la musicothérapie pour aider les animaux de refuge à se détendre et favoriser leur adoption (vidéo)

Un séjour en refuge peut être très stressant pour les animaux et il arrive que ceux-ci ne se montrent pas sous leur meilleur jour lorsqu’un adoptant vient leur rendre visite. Pour les aider à se détendre et à trouver leur foyer pour toujours, un jeune garçon de 11 ans a décidé de mettre son talent de musicien au service des refuges locaux. Pour soutenir son action, il a même créé une association à but non lucratif !

Ne dit-on pas que la musique a le pouvoir de guérir, d’apaiser et de rapprocher les êtres ? Pour Yuvi Agrawal, 11 ans, il n’y a rien de plus vrai ! Le jeune garçon de Houston (Texas, États-Unis) a même découvert que la musique avait aussi un impact positif sur les animaux. C’est pour cette raison qu’il a décidé d’en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin : les boules de poils des refuges.

Un jeune musicien amoureux des animaux

Selon sa mère Priyanka, Yuvi a toujours été attiré par les animaux. Son chien Bozo est d’ailleurs son meilleur ami. Le jeune garçon, qui joue du piano depuis l'âge de 5 ans, lui a un jour joué un morceau et il s’est rendu compte que sa musique avait un effet apaisant sur son ami poilu.

Wild Tunes / Facebook

« C'est un chien très joueur et il ne se calme pas beaucoup, mais la musique l'aide vraiment », a déclaré Yuvi à Click2Houston.

Conscient de cet effet bénéfique sur les animaux, le musicien en herbe qui était en visite au refuge Citizens for Animal Protection, a alors décidé de proposer de jouer de la musique pour les pensionnaires. C’est de cette manière que Wild Tunes a vu le jour.

Wild Tunes / Facebook

Une belle initiative

Aujourd’hui, grâce à Wild Tunes by Yuvi, l’association à but non lucratif qu'il a créée l’année dernière, le jeune Yuvi joue de la musique pour les chiens, les chats, mais aussi les lapins hébergés dans les refuges de sa ville : la Houston Humane Society , le BARC ou encore le Houston Pets Alive.

Son processus est simple, mais efficace. « Quand j’arrive, les chiens sont vraiment excités », explique-t-il. « Mais une fois que je commence à jouer, au bout de 5 ou 10 secondes, ils commencent à se calmer, à s’allonger et à écouter la musique. »

Yuvi ne joue pas une chanson en particulier, il préfère composer de la musique sur le vif. « Je joue simplement ce qui me vient aux doigts », explique-t-il.

En plus de faire profiter les animaux dans le besoin de séances de musicothérapie, le jeune garçon donne aussi des concerts gratuits servant à collecter des fonds pour les refuges locaux.

Wild Tunes / Facebook

En créant son association, Yuvi aide donc non seulement les boules de poils à se détendre et à se rendre plus « adoptables », mais aussi à recevoir davantage de dons. Une initiative plus que louable pour un aussi jeune amoureux des animaux !