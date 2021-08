Spotify propose des contenus audio pour divertir et relaxer votre chien en musique

Photo d'illustration

Spotify, la plateforme de streaming musical, a récemment dévoilé les bienfaits de la musique pour nos compagnons à 4 pattes. En effet, les contenus audio sont capables de divertir, mais aussi de relaxer les chiens.

Balades, caresses ou encore massages : il existe bien des façons de divertir et détendre son animal de compagnie. Mais avez-vous déjà essayé l'écoute musicale ?

D'après une enquête menée par YouGov Plc auprès de 3 800 possesseurs de chiens dans le monde, une personne sur 6 (15 %) fait écouter au moins 2 heures de musique par semaine à son ami à fourrure. 23 % des répondants affirment que cette activité aide leur fidèle compagnon à se détendre. Dans l'Hexagone, 17 % des Français approuvent ce fait. Écouter une œuvre musicale permettrait même aux canidés de mieux se comporter, selon certains.

Les chiens sont connus pour être sensibles à leur environnement. La musique présente des vertus relaxantes pour eux. Elle réduit notamment le stress et améliore le bien-être, comme chez les humains. Un fond sonore couvrant d'autres bruits pouvant être stressants pour les animaux, tend à les apaiser. Attention toutefois : une musique trop forte a, au contraire, tendance à les angoisser et les faire aboyer.

Une pratique de plus en plus populaire

En 2020, le service de streaming musical suédois a lancé Spotify for Pets, qui réunit une myriade de playlists pour nos protégés préférés. Ces dernières sont devenues populaires auprès des utilisateurs de Spotify originaires de nombreux pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, et bien d'autres.

D'après Spotify, la génération Z (personnes nées entre 1995 et aujourd'hui) serait la plus addict à ce phénomène. Un propriétaire de chien sur 10 a déjà créé une playlist uniquement pour son animal domestique. D'autres estiment même que leur compagnon à 4 pattes partage leurs goûts musicaux !

La pop serait en tête de liste. Le titre feel-good de l'artiste britannique Florence + Machine, Dog Days Are Over, sorti en 2009, est le plus ajouté aux playlists pour chiens, suivie de Good 4 u d'Olivia Rodrigo.

Une solution à l'anxiété de séparation ?

Face à cet engouement, des spécialistes des animaux ont composé un mélange de musiques apaisantes. Le podcast original My Dog's Favourite Podcast vise à réconforter l'auditeur canin à travers des paroles directement adressées à ce dernier. Il a été écouté plus d'un demi-million de fois.

La musique soulagerait les chiens souffrant d'anxiété de séparation. Des propriétaires ont pris l'habitude de diffuser une douce mélodie en leur absence, pour le bien-être de leur meilleur ami.

