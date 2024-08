Un inconnu met fin aux 3 jours d'angoisse du propriétaire d'un chien volé en plein jour par une automobiliste

Le propriétaire d’un chien enlevé dans la rue par une dame n’en a pas cru ses yeux quand un homme a frappé à sa porte avec l’animal dans les bras 3 jours plus tard. Le bon samaritain venait de reconnaître le toutou volé en regardant les informations.

C’est le soulagement pour un coiffeur sourd et muet qui vit et travaille à Miami Gardens, en Floride (Etats-Unis). Joammier Callejas recherchait désespérément son chien depuis son enlèvement par une automobiliste le dimanche 25 août. Tous 2 ont enfin été réunis le mercredi 28 août grâce à un parfait inconnu, rapportait WSVN 7News.

Le canidé en question est un American Bully « micro » (plus petit que la variété « pocket ») de 2 ans et demi et répondant au nom de Tato.



WSVN 7News

Le jour de sa disparition, lui et sa sœur étaient sortis de la maison par la porte principale laissée ouverte par inadvertance, mais ils ne s’étaient pas aventurés bien loin. C’est devant le domicile de leur maître qu’une caméra de surveillance avait filmé la scène.

Une dame était descendue de sa voiture pour s’emparer de Tato. Elle l’avait enfermé dans le véhicule, puis avait tenté de voler la chienne à son tour, mais cette dernière avait pris la fuite pour rentrer chez elle.



WSVN 7News

C’est par l’intermédiaire de son meilleur ami Bernando Marte que Joammier Callejas a répondu à la reporter de 7News. Le propriétaire de Tato était dévasté par sa disparition. Il avait ainsi vécu « beaucoup de nuits blanches », explique le compère du coiffeur, dont « le cœur était brisé ».



WSVN 7News

Joammier Callejas était persuadé qu’il n’allait plus revoir son chien, qui n’était pas pucé, mais il y a eu un coup de théâtre mercredi soir.

« Ce n'est pas votre chien ! »

Un jeune homme qu’il ne connaissait pas s’est, en effet, présenté à son domicile accompagné de Tato. L’individu n’a pas donné son nom, mais il lui a expliqué qu’il avait récupéré l’American Bully micro auprès de la ravisseuse. « Hé, ce n'est pas votre chien ! », aurait-il dit à celle-ci alors qu’il lui confisquait l’animal.



WSVN 7News

Il avait ensuite gardé Tato pendant 2 jours avant de le reconnaître dans la vidéo diffusée par les médias locaux, dont 7News. Il avait noté l’adresse indiquée, celle de Joammier Callejas donc, et s’est immédiatement rendu chez lui pour lui rendre son ami à 4 pattes.

« Il l’aime beaucoup et il est super content d’avoir pu le récupérer », dit Bernando Marte de Joammier Callejas.

WSVN 7News

La famille a prévu d’emmener Tato et sa sœur se faire identifier par puce électrique aujourd’hui jeudi. Le coiffeur a également promis une coupe gratuite au jeune homme qui lui a ramené son chien en guise de récompense.