Un incendie éclate dans une maison, les pompiers redoublent d'efforts en apprenant que des chiens et des chats s'y trouvent

Pris au piège dans la maison de leurs maîtres alors que cette dernière prenait feu, des chiens et des chats risquaient de perdre la vie. C’était sans compter l’intervention des pompiers, alertés à temps par un voisin vigilant.

Toutes les vies animales n’ont, hélas, pas été sauvées ce jour-là, mais les pompiers peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli en portant secours à 2 chiens et un chat piégés par les flammes, rapportait News Center Maine.

Les faits se sont déroulés le matin du jeudi 10 novembre à Standish, dans l’Etat du Maine (nord-est des Etats-Unis). Peu avant 10 heures, un habitant a vu d’épaisses fumées jaillir de la maison voisine. Il a aussitôt appelé les secours, et plusieurs unités de pompiers ont été envoyées sur les lieux.

Outre ceux du service d’incendie et de secours local (Standish Fire-EMS), on notait également la présence de leurs collègues venus des localités voisines : Hollis, Windham, Gorham, Limington, Baldwin, et Sebago, en l’occurrence.

Sans perdre de temps, les soldats du feu se sont réparti les tâches pour mettre fin au sinistre et sauver les occupants de cette habitation de plain-pied. Quand on leur a appris qu’elle n’était pas vide, mais que 2 chiens et autant de chats s’y trouvaient encore, leur détermination n’a fait que décupler.

Le chat et les chiens hors de danger

Pendant que des pompiers se chargeaient de lutter contre les flammes, leurs collègues entraient dans la maison pour fouiller les pièces, afin de retrouver et évacuer les animaux. Malheureusement, il était trop tard pour l’un des félins, découvert sans vie.

Ils se sont empressés de localiser et faire sortir les 3 survivants ; 2 canidés de grande taille, dont un de race Terre Neuve, ainsi qu’un chat à la robe tricolore. Ils étaient tous sains et saufs.



Aucun membre humain de la famille ne se trouvait dans le logement lors de l’incendie, qui a été totalement maîtrisé.

