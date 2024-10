La transformation émouvante d'un Husky retrouvant son beau pelage et sa joie de vivre après avoir été rongé par la gale

Lycan souffrait le martyre à cause de la gale qui le rongeait littéralement. Sorti de l’errance et pris en charge, ce chien a réussi à remonter la pente avec l’aide d’une association et d’un père d’accueil dévoués.

La peau d’un chien errant ayant trouvé le courage de s’approcher d’un couple de personnes bienveillantes « ressemblait à de la pierre », d’après l’association locale Stray Rescue of St. Louis. Cette dernière avait été contactée au sujet de l’animal en question par ces bons samaritains l’ayant rencontré dans l’une des rues du comté de Jefferson, dans le Missouri (Etats-Unis), rapportait The Dodo.

Le quadrupède avait perdu une grande partie de ses poils et son corps était couvert de cicatrices. Envoyé sur les lieux par Stray Rescue of St. Louis, Todd Whiteaker savait qu’il devait agir rapidement.



Arrivé sur place, il a été chaleureusement accueilli par le chien qui est vite venu à sa rencontre. Il semblait comprendre que cet homme était là pour lui venir en aide. « Il m'a immédiatement sauté dessus et s'est allongé à côté de moi sur le siège passager », raconte le bénévole sur Facebook.



L’examen effectué par le vétérinaire et les analyses ont confirmé ce que l’équipe de Stray Rescue of St. Louis suspectait déjà ; le chien était atteint d’une forme sévère de gale. « En raison de la gravité de l’infection, il avait besoin d'antibiotiques et de bains médicamenteux », explique Natalie Thomson, en charge de la communication au sein de l’association. Elle ajoute qu’il était terrifié lors de son premier bain, pleurant et hurlant de toutes ses forces. Ses bienfaiteurs en avaient le cœur brisé.



Ces derniers ont décidé de l’appeler Lycan, abréviation de lycanthrope (loup-garou). Le chien a poursuivi ses traitements et a dû être isolé de ses congénères pendant 2 semaines à la clinique vétérinaire, car la gale est contagieuse.

« Il adorait être touché, mais nous devions porter des gants et une blouse. Quand nous le faisions, il se penchait vers nous et fondait à chaque contact », d’après Natalie Thomson.

« Il ne connaîtra jamais rien d'autre que l'amour inconditionnel »

Sa peau se portant mieux, Lycan a pu quitter la clinique et rejoindre sa famille d’accueil, qui n’est autre que celle de Todd Whiteaker. Auprès de celui-ci, le chien continue d’apprendre les bases de la vie à la maison, notamment la propreté. Le bénévole, qui l’aide aussi à se défaire de l’anxiété de séparation, a découvert qu’il adorait les bains de soleil, les virées en voiture et les longs câlins.

En repoussant, le poil de Lycan a révélé sa belle robe de Husky Sibérien. Sa transformation, tant morale que physique, est spectaculaire et touchante.

Il attend désormais qu’on lui trouve un adoptant. « A compter de ce jour, il ne connaîtra jamais rien d'autre que l'amour inconditionnel. Ses jours de tristesse, d'isolement et de douleur disparaîtront à jamais. Il est beau à l’intérieur comme à l’extérieur, quoi qu’il arrive », conclut l’association.