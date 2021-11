Un Husky attentionné prend sous sa patte un chaton errant atteint d'un trouble neurologique

Une merveilleuse amitié est née entre une chienne et une chatte souffrant d’une maladie neurologique. Elles sont devenues inséparables dès leur rencontre, qui a eu lieu dans la famille d’accueil du félin.

Une chatte croisée Siamois appelée Junipurr avait été amenée au refuge de Mojo's Hope, une association basée à Anchorage en Alaska. Elle titubait et bougeait de manière incontrôlée à cause d’une maladie neurologique appelée hypoplasie cérébelleuse, rapporte Love Meow. Il s’agit d’un trouble qui affecte l’équilibre et la coordination.



Ce qui ne l’empêchait pas de déborder d’énergie et d’enthousiasme. Shannon Basner, fondatrice de Mojo's Hope, s’en est rapidement rendu compte en l’accueillant chez elle. Junipurr a vite trouvé ses marques dans sa nouvelle maison et s’est aussitôt mise à s’amuser avec ses nombreux jouets.



Peu après son arrivée, la chatte a rencontré Cinder, la chienne de la famille. Cette femelle Husky Sibérien avait elle-même été sauvée de l’errance. Elle se montre toujours très protectrice et bienveillante à l’égard des animaux que sa maîtresse accueille. Cinder les réconforte et les aide à reprendre confiance en eux.

Une amitié instantanée

Elle en a fait de même avec Junipurr. C’est d’ailleurs cette dernière qui s’est empressée de venir vers elle. Au départ, Cinder a été légèrement surprise par les mouvements incontrôlés de sa nouvelle amie, mais il ne lui a fallu que quelques minutes pour s’y habiter. Les ronronnements incessants de la chatte témoignent du bonheur et du bien-être qu’elle ressent lorsqu’elle est à ses côtés.



« Junipurr adore se blottir dans mes bras pendant que je lui chante une berceuse. Les autres chatons se rassemblent alors autour de nous […]. C'est une façon parfaite de terminer la journée et de les guider vers une nuit de sommeil paisible », raconte Shannon Basner à Love Meow.



Junipurr recevra bientôt un chariot sur-mesure pour l’aider à se déplacer de manière plus stable. L’association lui cherchera ensuite une famille d’adoption aimante. En attendant, la chatte compte bien profiter de chaque instant passé auprès de Cinder.

