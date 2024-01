Un homme tente de sauver son chien contre un coyote qui "le secouait comme une poupée de chiffon"

Ce devait être un matin comme les autres pour Kyan et son maître, mais un coyote en a décidé autrement. Le canidé sauvage s’en est, en effet, pris au petit chien alors que celui-ci jouait tranquillement dans le jardin. Par chance, son propriétaire est intervenu rapidement.

Un chien appelé Kyan a échappé au pire de très peu après avoir été pris pour cible par un coyote, rapportait WCVB le jeudi 4 janvier.

L’incident a eu lieu hier matin aux alentours de 7h30 locales dans une propriété d’Everett, dans l’Etat du Massachussetts (Etats-Unis). Kyan se trouvait seul dans le jardin alors que son maître était à l’intérieur, quand celui-ci a été alerté par les cris de détresse de son ami à 4 pattes.



WCVB

Jim Mercado est immédiatement sorti pour se retrouver face à un spectacle terrifiant ; son chien était attaqué par un coyote. « Il était juste là, en bas des escaliers », raconte l’homme encore sous le choc.

Avec son petit gabarit, pesant moins de 7 kilogrammes, Kyan avait peu de chances de se défendre contre son agresseur qui le malmenait. Le canidé sauvage « le tenait dans sa gueule et le secouait comme une poupée de chiffon, relate son maître. Le chien hurlait ».

Jim Mercado savait qu’il devait intervenir s’il voulait que son chien survive et c’est ce qu’il a fait sans hésiter. Il s’est servi du premier objet qu’il avait sous la main, un balai en l’occurrence, pour éloigner le coyote. Il y est parvenu.



WCVB

Plus de peur que de mal pour Kyan

Kyan a enfin échappé à l’emprise de son lointain cousin, qui est reparti en courant. Son propriétaire était soulagé de constater qu’il ne souffrait ni de blessure par perforation, ni de fracture. C’est un petit miracle, au vu de la violence de l’attaque.

L’issue aurait évidemment été tout autre sans l’intervention courageuse et rapide de son humain.

WCVB

Jim Mercado s’est fait la promesse de se montrer plus vigilant à l’avenir et de ne plus laisser Kyan seul dehors sans surveillance. C’est justement à quoi appelle le service local de contrôle des animaux, qui prévient les propriétaires d’animaux de compagnie que les coyotes sont susceptibles d’être actifs même dans les quartiers densément peuplés.