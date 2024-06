Un homme parcourt tous les ponts de la région avec sa chienne de 18 ans pour lui offrir ses derniers moments préférés

Abe Switters est un homme au grand cœur. Déjà maître de 2 chiens de refuge, il a adopté il y a environ 6 mois Nanna, une chienne aveugle et sourde de 18 ans. Comme le rapporte MPR News, le jeune homme avait fait sa connaissance 3 ans auparavant, alors qu’il travaillait au refuge de la Nashville Humane Society (Tennessee, États-Unis).

Guérie par l’amour

Lorsque Nanna est arrivée au refuge de la Nashville Humane Society à l’été 2021, elle était âgée de 15 ans et on pensait qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps. « Dieu merci, le refuge a fait son test et s’est rendu compte […] qu’il lui restait un peu de qualité de vie. Ils ont vu pour lui trouver une famille d’accueil. Et le reste appartient à l’histoire », a expliqué Abe Switters qui était déjà sous le charme de la chienne.

© TwoPucketts / X

À l’époque, le jeune homme ne pouvait pas l’adopter tout de suite, mais il pouvait la chouchouter au refuge et l’emmener en promenade. « Nanna a commencé à aller mieux presque immédiatement », a déclaré Abe Switters. « Ses poils ont repoussé, ses muscles ont commencé à se réveiller. »

Malheureusement, la chienne âgée a dû récemment subir une intervention chirurgicale qui l'a privée de ses yeux. Après l’opération, Nanna était confuse et déboussolée. Heureusement, elle pouvait compter sur l’amour d’Abe qui a fini par l’adopter.

© TwoPucketts / X

Une nouvelle aventure

Récemment, Abe et Nanna ont déménagé à St. Paul près de Minneapolis (Minnesota) et ils ont entamé une nouvelle aventure : marcher sur tous les ponts de la région.

© TwoPucketts / X

Tout a commencé quand le duo a traversé le pont près de Minnehaha Falls. Nanna a réagi d’une manière qu’Abe n’oubliera jamais. « Elle s’est arrêtée net et a regardé sans yeux par-dessus le pont. Je ne sais pas si c’était le vent sur son visage ou peut-être le fait de pouvoir sentir, vous savez, loin dans la rivière. Elle était juste captivée. Et je ne l’ai jamais vue aussi calme et en paix », se souvient-il.

En rentrant chez lui, Abe a commencé à cartographier tous les ponts où il pouvait emmener Nanna. Depuis, le duo visite un nouveau pont chaque semaine et partage ses aventures sur les réseaux sociaux. Nanna semble toujours autant apprécier de sentir la brise sur sa truffe, même si elle ne peut plus profiter du paysage.

© TwoPucketts / X

De son côté, Abe espère que l’histoire de cette jeune fille de 18 ans inspirera ceux qui ne sont pas sûrs de vouloir adopter des animaux âgés. « Si cela influence une seule personne, cela en vaut la peine », a conclu l’homme au grand cœur.