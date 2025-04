Un homme et ses 4 chiens victimes d'un accident s'égarent en pleine nature, l'un d'eux traverse courageusement 6 km de forêt pour alerter la famille

L’attitude héroïque d’un chien a permis aux secours d’intervenir à temps pour sauver ses 3 congénères et leur maître. Leur famille n’avait plus de nouvelles d’eux depuis la veille, ignorant qu’un accident était survenu en pleine forêt et que l’homme, blessé et pris au piège dans un endroit difficile d’accès, était incapable de se mouvoir.