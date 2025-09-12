Un homme entre par effraction dans un refuge et libère tous les animaux pour ce qu’il croit être la bonne cause

Les derniers mois ont été particulièrement intenses pour les membres d’un refuge néo-zélandais. Ces derniers ont été victimes d’un acte de sabotage de la part d’un homme qui s’est introduit dans leurs locaux afin de libérer tous les animaux. Chiens, chats, mais aussi lapins, se sont retrouvés en liberté dans un chaos total, qui est désormais maîtrisé.

Carmen Torrance et les autres membres de la SPCA Nelson, refuge basé en Nouvelle-Zélande, n’oublieront certainement jamais le mois de février 2025, quand ils ont totalement perdu le contrôle des lieux. Un homme s’est introduit dans l’établissement avec un seul objectif : libérer tous les animaux. Pensant bien faire d’après ses dires, son geste a occasionné de nombreux dégâts.

L’incident s’est produit le 17 février dernier peu après 17 heures. Le malfaiteur a pénétré dans le refuge après avoir tailladé le grillage, indiquait le New Zealand Herald . Il a ensuite été filmé par les caméras de surveillance en train de libérer de nombreux animaux. Tous ont commencé à s’enfuir ici et là dans une panique totale. Un chien s’est même retrouvé sur une route très fréquentée, mais par chance, il n'a pas été blessé.

SPCA Nelson/Marlborough / Facebook

Une scène horrifiante

Le chaos n’a pas suffi à raisonner l’homme, qui a constaté que le travail n’était pas terminé et est revenu sur place le lendemain matin, aux aurores, pour libérer le reste des animaux. D’autres chiens, des chats et même des chatons ainsi que des lapins , se sont retrouvés livrés à eux-mêmes.

Quand le personnel est arrivé et s’est retrouvé face à la scène, il savait qu’il fallait agir vite. Certains animaux n’étaient pas sociabilisés, d’autres avaient la santé fragile ou n’étaient pas encore stérilisés. Il y avait aussi un chien connu pour avoir mordu des humains et ses bienfaiteurs ne savaient pas comment il pourrait réagir s’il croisait des inconnus dans la rue.





Tous se sont démenés pour rassembler les animaux. Ils ont passé des heures à scruter les environs et à partager des appels à témoins pour quiconque pourrait les aider. Carmen Torrance, membre du personnel, a même été blessée pendant cette tâche. Il aura fallu des jours pour arriver à un dénouement positif : toutes les boules de poils ont été retrouvées, à l’exception d’un chat nommé Boris.

Le personnel, bouleversé par cette épreuve, et reconnaissant du fait que la situation n’a pas pris une ampleur plus grave : « Ce fut une période difficile et chargée d'émotion pour toutes les personnes concernées [...] Ça aurait pu être bien pire », confiait Carmen.

SPCA Nelson/Marlborough / Facebook

L’individu a été retrouvé grâce aux caméras de surveillance. Il a assuré avoir fait cela pour le bien des animaux au départ, car il ne supportait pas de les voir enfermés. La justice l’a finalement désigné non coupable pour cause de démence, et il a rejoint un hôpital psychiatrique. À ce jour, tous les animaux, sauf Boris, toujours disparu, ont été adoptés.