Un homme de 93 ans ayant gravement maltraité son chiot est actuellement visé par la justice pour son acte volontaire

Alors qu’elle n’a que 7 mois, Lily a déjà subi de multiples violences de la part de la part de son propriétaire nonagénaire. C’est grâce à une voisine qu’elle a pu s’en sortir et qu’elle est désormais dans un lieu sûr. L’homme quant à lui doit répondre de ses actes.

C’est en fin d’année 2024, expliquait Actu, que l’association Stéphane Lamart a reçu un signalement d’une habitante d’Alfortville (Val-de-Marne). Depuis plusieurs jours, elle entendait des bruits venant de l’appartement de son voisin ayant adopté un chiot Pinscher il y a peu.

Des scènes cauchemardesques

Les enquêteurs en ont rapidement appris plus sur les conditions de vie de la pauvre chienne de 7 mois. Cette dernière était soumise à des sévices quotidiens, allant de violences physiques à des privations régulières de nourriture et de sorties.

En effet, la voisine en question racontait qu’elle entendait le jeune animal pleurer, puis que son propriétaire laissait éclater sa violence en l’assommant avec une pelle. Plusieurs fois, la Pinscher s’est retrouvée sur le balcon durant des jours entiers, privée de sorties.

Jugé prochainement pour ses actes de haute malveillance

L’enquête menée par l’association Stéphane Lamart a permis de valider les différentes hypothèses de la voisine venue en aide à Lily. Depuis, la chienne a été enlevée à son propriétaire et est désormais prise en charge dans un refuge.

L’homme de 93 ans, visé par la justice, s’expose à une lourde peine, soit 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Il est accusé de sévices graves volontaires et de cruauté sur un animal.

Actu

Découvrir le monde après des débuts marqués par la violence

Désormais entre de bonnes mains, grâce au signalement de la voisine et à l’intervention rapide de l’association et de la police, Lily s’apprête à vivre des jours plus apaisés.

A lire aussi : Accueilli au refuge avec une blessure grave à l’œil, ce Husky pour qui le pronostic vital était engagé découvre sa nouvelle vie (vidéo)

Les premiers mois de vie d’un chiot sont malheureusement déterminants et Lily gardera sans doute la trace des violences multiples de son ancien propriétaire. Forte de résilience, elle aura cependant l’occasion de croiser la route de personnes beaucoup plus bienveillantes qui sauront veiller sur elle et lui offrir une ouverture sur le monde.

L’urgence pour la petite chienne est d’être socialisée et d’apprendre à faire confiance en l’humain. Encore peureuse, l’idéal pour elle serait d’intégrer rapidement une famille où elle puisse s’épanouir. Son destin lui tendra sans doute bientôt les bras, nous en sommes certains.