Un homme construit un lit sur roulettes à son chien vieillissant afin qu'il profite de ses derniers jours

Emue en voyant un homme promener sa chienne sénior sur son lit à roulettes, une femme a photographié la scène et posté le cliché sur les réseaux sociaux, où il est devenue viral. L’animal n’est plus de ce monde, mais elle et la bienveillance de son maître ont marqué de nombreux internautes.

Cocoa est récemment partie pour un monde meilleur, mais son souvenir restera à jamais gravé dans les mémoires. Celles des membres de sa famille, mais aussi de tous ceux qui l’ont croisée ou qui l’ont vue à travers les médias et les réseaux sociaux.

Elle vivait dans l’Etat de Géorgie, dans le Sud des Etats-Unis, avec son propriétaire Tom Antonino, ses 2 autres chiens – un croisé Shiba Inu et un Berger Belge Tervueren – et le reste de la petite tribu.

Par le passé, cette femelle Chesapeake Bay Retriever était débordante d’énergie. Ces dernières années, toutefois, la chienne âgée ne pouvait plus marcher, ni même tenir sur ses pattes. Il n’était toutefois pas question, pour Tom et sa femme, que Cocoa reste cloîtrée chez elle.

Le couple avait réfléchi à un moyen de continuer à la faire profiter des promenades, de l’air frais, des rencontres et des couchers de soleil malgré sa perte de mobilité. Ils ont alors eu l’idée d’installer son lit sur des roulettes. Son couchage roulant improvisé a permis à la chienne d’être promenée quotidiennement durant ses vieux jours, et pas seulement en Géorgie.

Un bel élan de sympathie pour l’homme et sa chienne

En février dernier, la famille se trouvait en Virginie (Est des Etats-Unis). Tom Antonino promenait Cocoa sur la route piétonne longeant la plage de Virginia Beach, où elle pouvait s’offrir une bonne bouffée d’air iodé venu tout droit de l’océan Atlantique. A ce moment-là, une habitante locale passait à vélo et a été touchée par le spectacle qu’elle voyait ; cet homme qui poussait le lit à roulettes de sa chienne sénior.

Carrie Copenhaven a immortalisé la scène et la photo a été vue, commentée et partagée en masse sur Facebook. N’étant pas un utilisateur du réseau social, Tom Antonino n’en savait rien, jusqu’à ce que son beau-frère lui montre la publication.

Le propriétaire de Cocoa n’a pas caché son émotion en découvrant l’élan de sympathie que l’image a suscitée. Tout ceci est une belle manifestation du « lien fort que nous avons avec nos chiens et nos animaux de compagnie », a-t-il confié à ABC 15 News ce lundi 5 avril.