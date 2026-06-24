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Un homme condamné à de « la prison ferme » après avoir fait passer son propre chien pour un animal errant


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Dans le Loiret, un homme vient de prendre connaissance de son jugement, une peine de prison de 8 mois, après avoir menti à la police municipale dans l’objectif d’abandonner sa chienne victime de mauvais traitements. La fourrière est remontée jusqu’à lui, accompagnée par les autorités locales.

Illustration : "Un homme condamné à de « la prison ferme » après avoir fait passer son propre chien pour un animal errant"
© Photo d'illustration

Sybelle, la chienne de race Malinois de 5 ans, a subi de mauvais traitements. En 2025, son propriétaire malveillant a décidé de se séparer d’elle. Au lieu de s’adresser à un refuge, l’homme s’est adressé à la police municipale de sa commune (Malesherbes), pour signaler la présence d’un animal errant. Évidemment, la police pensant faire son travail, a pris en charge la chienne. C’est une fois arrivée à la fourrière que le personnel s’est rendu compte de la malheureuse parade du propriétaire.

Illustration de l'article : Un homme condamné à de « la prison ferme » après avoir fait passer son propre chien pour un animal errant

Le Parisien

Une annonce « pour retrouver les maîtres »

L’annonce postée sur les réseaux sociaux a été déterminante dans la révélation de l’histoire de la chienne. Aurélie Scoth, membre du personnel explique au Parisien : « Des internautes nous ont contactés en privé pour nous dire qu’il s’agissait de la propre chienne de l’homme, qu’il cherchait à donner ».

Un propriétaire face à ses actes

Contacté par téléphone, le propriétaire n’a pas tardé à avouer les faits. Plusieurs questions ont reçu des réponses révélant la situation de maltraitance extrême de Sybelle.

Par la suite, l’homme ne s’est pas présenté au commissariat. De même, plus de 6 mois plus tard, il n’était pas présent lors de son procès. Déjà concerné par des faits de justice, l’homme a reçu un jugement multiple, le condamnant pour ses actes.

« On ne s’attendait pas à de la prison ferme »

Faisant office de cas d’exemple judiciaire, l’homme a été condamné à 8 mois de prison ferme et à l’interdiction, permanente, de détenir des animaux.

Aurélie Scoth ajoute : « Nous ne sommes pas là pour juger du pourquoi ou du comment les gens veulent abandonner, mais il faut faire les choses bien, pousser la porte d’un refuge. Cette peine servira peut-être de leçon ».

Le tribunal ayant émis le jugement entend mettre fin à un « éternel recommencement », et explique : « Ils abandonnent un chien et en reprennent un autre derrière ».

La courageuse Sybelle a depuis trouvé une famille bienveillante au sein de laquelle elle apprend à se reconstruire. Le temps contribuera sans doute à panser les blessures de cette chienne ayant avant tout besoin de douceur.

1 commentaire

  • Invité

    Invité a écrit : 36 min

    Merci à toute l'équipe d'avoir sauvé cette jolie chienne ..MAIS 8 mois ce n'est pas assez en espèrant qu'en prison il sera rendu inutile

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