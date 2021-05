Un homme bouleversé après avoir perdu son chien refuse d’abandonner les recherches pendant 4 ans (vidéo)

En 2016, Michael Joy, originaire de l’État de Géorgie, a eu une mauvaise surprise. L’un de ses 3 chiens âgé de 4 mois, nommé Sam, a disparu. Bouleversé par cette perte, il a tout tenté pour le retrouver.

Michael Joy a fouillé partout. Il a circulé dans son quartier et visité des refuges. En vain. Son jeune compagnon à 4 pattes restait introuvable. Même après avoir déménagé à Fort Campbell, dans le Kentucky, il a refusé de croire que tout espoir était perdu.

« J’ai dit à ma femme que j’allais retrouver ce chien », a-t-il déclaré à WTSP. « Je ne me suis jamais arrêté, j’ai toujours continué de suivre les refuges au cas où il se serait présenté. » Sa persévérance allait-elle finir par porter ses fruits ?

Plus de 4 ans après la disparition de son chien bien-aimé, Michael Joy a reçu un appel inattendu du centre City Dogs Cleveland, rapporte The Dodo. « Nous avons Sam » a annoncé l’une des bénévoles à l’autre bout du fil. Michael Joy est resté abasourdi. Son animal, qu’il n’a pas cessé de chercher, a été retrouvé dans l’Ohio et identifié grâce à sa puce électronique.

Le propriétaire a fait un trajet de 8 heures pour rejoindre le refuge, en priant pour que le canidé le reconnaisse.

Get tissues ready for this one...Sam was dropped off by police who found him. Kennel staff scanned & found a #microchip then contacted the number on file. Turns out, Sam was missing for 4 YEARS, from Georgia! His owner drove 8hrs to get Sam in an emotional #reunion.??#happyending pic.twitter.com/kGtaeN4iX1

A lire aussi : Un chien errant au passé tragique est incapable de passer le seuil de sa nouvelle maison (vidéo)