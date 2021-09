Un homme achète et rénove un chalet dans la nature pour assurer la meilleure retraite possible à son chien

Pour permettre à son chien sénior de profiter d’un maximum de calme et de confort durant ses vieux jours, un homme a décidé de s’installer dans une maisonnette au cœur de la forêt. Un cadre naturel qui fait du bien à toute la famille.

« Je l'ai vu, il m'a vu et ses oreilles se sont dressées. J’ai su qu’il m’avait choisi ». C’est ainsi que Lorenzo Buffa décrit à The Dodo sa rencontre avec son chien Myles. Ils ne se sont plus quittés depuis.

Lorenzo Buffa / The Dodo

Âgé d’une trentaine d’années, l’homme se souvient de ce jour-là comme si c’était hier. A l’époque, il avait l’habitude de voir les bénévoles d’un refuge local promener les chiens au parc tous les vendredis. Il observait ces canidés au loin en se disant qu’il était triste qu’ils n’aient pas de famille.

Puis l’un d’eux est venu vers lui et l’a regardé droit dans les yeux. C’était Myles. Il n’en fallait pas plus pour convaincre Lorenzo Buffa qu’ils étaient faits pour être les meilleurs amis du monde. L’adoption n’a pas tardé.

Lorenzo Buffa / The Dodo

Ensemble, ils ont enchaîné aventures et découvertes, entre randonnées, baignades et jeux à n’en plus finir. A 13 ans, toutefois, Myles n’a plus tous ses moyens physiques ni sa santé. La cataracte, l’arthrite, les problèmes cardiaques et le manque d’énergie font qu’il ne peut plus s’adonner à toutes ces activités comme par le passé. Il continue, certes, de se balader et de nager, mais en ayant ralenti la cadence pour ne pas bousculer son organisme.

Lorenzo Buffa / The Dodo

La pandémie a accéléré le déménagement

Lorenzo Buffa commençait à penser que son chien avait besoin d’un environnement plus paisible tout en étant au plus près de la nature. Lui-même souhaitait s’éloigner de la ville. La pandémie de Covid-19 n’a fait que le renforcer dans sa conviction.

Il a fini par trouver un petit chalet planté au cœur d’un bois et à proximité d’un plan d’eau. Il l’a acheté, rénové, aménagé pour le confort de son chien et baptisé « Camp Myles ». Le canidé sénior, son maître et les 2 chats de celui-ci, Tofu et Mama, n’ont jamais été aussi heureux que depuis leur installation en pleine forêt.

Lorenzo Buffa / The Dodo

Myles passe ses journées à profiter de l’air pur et frais, allongé sur la terrasse de la maisonnette. Et quand l’envie l’en prend, il s’offre une petite promenade dans la verdure en compagnie de son meilleur ami pour la vie.

Lorenzo Buffa / The Dodo