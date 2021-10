Un homme abandonne son chien en l'attachant à un arbre. Sans nouvelles de son propriétaire, la SPA le propose à l'adoption

C’est par le plus grand des hasards, en promenant son chien, qu’une jeune femme a découvert un Jack Russell Terrier attaché à un arbre et muselé à Gravelines. L’animal avait clairement été abandonné. Son propriétaire ne s’étant toujours pas manifesté, il sera bientôt proposé à l’adoption.

C’est une triste découverte que Mélia, 22 ans et bénévole au refuge SPA de Dunkerque, a faite le 14 octobre dernier. Cet après-midi-là, elle était en train de promener son chien du côté de la pépinière de Gravelines (59), quand elle a entendu des aboiements de détresse, rapportait NordLittoral ce jeudi 28 octobre.

Elle a ainsi trouvé un Jack Russell Terrier abandonné, attaché à un arbre et portant une muselière. Mélia a cherché autour d’elle, « mais il n’y avait personne pour m’aider », raconte-t-elle au média calaisien.

Elle l’a alors détaché et emmené chez elle pour le réconforter et prendre soin de lui. Malgré ce qu’il venait de vivre et sans doute toute une vie de négligence, il faisait totalement confiance à Mélia et a paru à celle-ci « très sociable ». Le quadrupède était toutefois « assoiffé, affamé et semblait maigre ». La chaleur, le repas et l’eau offerts par sa sauveuse lui ont fait le plus grand bien.

La Gravelinoise a ensuite contacté la SPA, qui a pris le chien en charge. Il se trouve, depuis, au refuge de Dunkerque où il reçoit le soin et l’attention dont il a besoin, en attendant de connaître un nouveau départ dans sa vie.

Bientôt prêt à rejoindre une nouvelle famille

L’association pourra, en effet, le proposer à l’adoption dans quelques jours. Malgré l’appel qu’elle a lancé dans la foulée de son sauvetage, son propriétaire, qui ne l’avait pas fait pucer, ne s’est pas manifesté. D’ailleurs, vu les circonstances dans lesquelles le canidé a été découvert, il n’en veut vraisemblablement plus.

Si Mélia est soulagée d’avoir été là au bon moment et bon endroit pour secourir ce Jack Russell Terrier, elle regrette de constater de plus en plus d’abandons de chiens et de chats dans la commune, de la part de personnes dont elle fustige l’irresponsabilité.