Un Golden Retriever se rend tous les soirs près de la croix rendant hommage à son « meilleur ami » disparu il y a des années

Cooper ne manquerait cette habitude pour rien au monde. Tous les soirs, sans exception, il court vers la croix qui est aussi un hommage à Bear, son meilleur ami Berger Allemand. Propriétaires et internautes sont très émus par cette habitude très émouvante.

« Il était le meilleur », expliquait l’utilisatrice TikTok « @ashleystacy82 ». En effet, Cooper, le Golden Retriever et Bear, le Berger Allemand, faisaient la paire et voyaient tous les jours. Depuis la disparition de ce meilleur ami, le quotidien n’est pas tout à fait le même.

« Il veillait sur mon petit garçon »

C’est avec une grande émotion que la propriétaire de Cooper est revenue sur cette amitié de longue date, auprès de nos confrères de Newsweek. Dans son quartier, le Berger Allemand était connu et apprécié, il était, elle expliquait : « Le chef, le protecteur de la meute », qui veillait sur tout le monde. Son décès a laissé un grand vide, évidemment.

@ashleystacy82 / TikTok

« Cooper fait sa visite nocturne »

Des années après la disparition du chien, Cooper a conservé une habitude très touchante. Avant d’aller dormir, il court vers la croix dressée en hommage au Berger Allemand et l’observe quelques instants, comme s’il se souvenait parfaitement de ce lien si particulier qui les unissait.

Les images sont prenantes, et on ressent parfaitement l’émotion de cette propriétaire qui filme cette scène très émouvante.

« Vous venez de me briser le cœur »

Les internautes ont réagi très intensément à la vidéo qui laisse peu de répit aux émotions. Ils sont nombreux à expliquer qu’ils ont été emportés par les larmes. Un commentaire disait par exemple : « Maintenant, je dois expliquer à mon mari que c’est à cause de TikTok que je pleure, encore une fois ». Les cœurs brisés sont aussi nombreux à se faire entendre : « Je t’enverrai ma facture d’hôpital puisque tu viens de me briser le cœur ».

@ashleystacy82 / TikTok

Le deuil : une douleur ressentie par nos compagnons canins

Cooper ressent sans doute de la tristesse, qui le conduit, chaque jour de l’année, à rendre hommage à son meilleur ami. Ce type de comportement a été observé chez de nombreux chiens par différents chercheurs. À l’université de Milan, une étude a même été menée sur le deuil canin, et a permis d’interroger 426 propriétaires de chiens ayant eu à traverser le décès d’un compagnon canin. Un changement de comportement évident a été observé chez 86% des chiens, de même qu’une recherche plus accrue d’attention et une tendance à moins jouer.