Un Golden Retriever fait tout une scène en comprenant que sa promenade est terminée, la vidéo devient virale

Le Golden Retriever est le chien de famille par excellence. Doux et joueur, il est le meilleur ami des enfants. Ce qui ne l’empêche pas d’être têtu par moments et il est souvent bien difficile de lui en vouloir, tant il est adorable. Une vidéo postée récemment sur TikTok et devenue virale en peu de temps résume parfaitement cela.