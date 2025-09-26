Un Golden Retriever court vers la fenêtre en comprenant que son meilleur ami arrive et ne peut contenir sa joie (vidéo)

Comme les humains, les chiens nouent des liens plus ou moins forts avec leurs congénères. Des amitiés peuvent alors se créer, comme pour Stanley et son meilleur ami. Les 2 sont toujours très excités lorsqu’ils se revoient, et cela fait chaud au coeur !

Stanley adore s’amuser avec ses peluches , c’est un fait, ou encore, passer du temps avec son nouveau petit frère humain. Mais ce que le toutou adore par-dessus tout, c’est de retrouver son meilleur ami canin pour des parties de jeux endiablées ! Cela tombe bien, car la boule de poils a été conviée à passer une semaine complète chez le toutou. De quoi ravir ce dernier, qui est absolument impatient de la retrouver.

Stanley a de nombreux amis, dans la vraie vie comme sur internet. Sur TikTok, par exemple, plus de 52 mille personnes sont abonnées à son contenu pour suivre ses aventures. Ces dernières peuvent alors découvrir son quotidien riche en activités, en moments familiaux et en interactions sociales.

@mohawk_man_stans / TikTok

Un accueil chaleureux

Si le toutou est très bien entouré à la maison, il a tout de même besoin de rencontrer des congénères. Il s’agit d’un point important pour sa socialisation. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et relayée par Parade Pets , on découvre que le quadrupède a l’habitude de passer du temps avec un autre Golden Retriever qui n’est nul autre que son meilleur ami.

Quand ce dernier lui rend visite, Stanley est déjà sur le qui-vive. En effet, dans le clip, celui-ci se précipite vers la fenêtre en apprenant que son copain lui rend visite. Sa queue remue déjà quand il voit la voiture de son propriétaire et lorsque le canidé descend de la voiture, c’est l’euphorie. Stanley fonce vers la porte vitrée et la gratte pour l’ouvrir plus vite.

Ce que Stanley n’avait peut-être pas encore compris au moment où la vidéo a été prise, c’est que son meilleur ami allait passer la semaine avec lui ! Un rêve, certainement, pour ces boules de poils inséparables : « Ça va être la meilleure semaine de sa vie », assurait le propriétaire du toutou. Effectivement, en voyant à quel point ils s’entendent bien, il est difficile d’en douter !