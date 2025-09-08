Meilleurs amis depuis leur première rencontre, ce petit garçon et son chat partagent des moments émouvants et adorables au quotidien (vidéo)

Les histoires d’amitié entre animaux et humains sont particulièrement émouvantes. Mais quand il s’agit d’un tout petit garçon comme Bobby et d’un chat adorable comme Freddy, l’impact est encore plus fort… Sur TikTok, les parents de Bobby partagent quotidiennement les scènes de complicité de leur fils et de leur chat, pour le plus grand plaisir des internautes.

Bobby est un très jeune garçon qui vit en Australie avec sa famille. Il partage l’essentiel de son quotidien avec son chat Freddy, un Exotic Shorthair duquel il est vraiment très proche. Quel que soit le moment de la journée, les 2 petits acolytes ne se quittent jamais. Pour les parents de Bobby, cette relation entre l’enfant et le félin est un véritable don du ciel. Ils ne se lassent d’ailleurs jamais de les observer quand ils jouent ensemble, font la sieste ou partagent un moment de douceur comme la lecture du soir, juste avant d’aller dormir. Sur le compte TikTok qu’ils ont dédié à l’adorable duo, ils postent très régulièrement des vidéos qui font fondre les internautes. Il y a plus d’un an, une séquence en particulier, relayée par Aol, a suscité beaucoup de réactions…

Une histoire d’amour et d’amitié

On y voit Bobby dans son lit en train de lire une histoire à Freddy qui est avachi sur ses genoux. Beaucoup pourraient penser que le félin subit la situation mais il n’en est rien. En effet, on voit très clairement qu’il est totalement libre de fuir s’il le désire. Le petit garçon ne le retient pas avec ses bras et semble lui laisser un champ complètement libre. Lorsqu’il tourne les pages de son ouvrage ou qu’il en change, il est vrai que Freddy est un peu secoué, mais il choisit malgré tout de rester auprès de son humain préféré… “C’est le chat le plus mignon et le plus indifférent que j’ai vu de toute ma vie !”, a écrit une abonnée très amusée dans la section réservée aux commentaires.

© @freddyandbobby / TikTok

Que de douceur

Certains ont néanmoins souhaité savoir si le chat allait bien et s’il ne fallait pas plutôt empêcher le petit garçon d’avoir un contact avec lui. En guise de réponse, la mère de famille a posté une seconde vidéo dans laquelle on peut voir Bobby tenir Freddy une nouvelle fois sur ses genoux. L’enfant fait preuve d’une douceur infinie et peu commune envers son ami félin. Il le caresse délicatement, lui fait des bisous et n’est en aucun cas maladroit ou brutal avec lui. De quoi rassurer tout le monde !

A lire aussi : Recueillie alors qu’elle errait, elle détecte aujourd’hui les crises de son maître diabétique avant même qu’il ne s’en rende compte