Un Golden Retriever assiste au mariage de ses propriétaires et les rejoints sur la piste pour la première danse ! (Vidéo)

Stephanie et Greg Chabursky, originaires d'Ottawa (Canada) se sont dit « oui » le 22 février 2022. Pour le couple, il était impensable de célébrer le mariage sans son chien. Ce dernier a marqué cette journée importante en dansant avec les jeunes mariés.

Bear a rejoint Stephanie et Greg Chabursky en 2020, alors qu'il n'était encore qu'un chiot. Ses propriétaires ont commencé très tôt à lui apprendre quelques tours, rapporte le magazine People. Aujourd'hui, le Golden Retriever a bien grandi et est devenu un adulte magnifique.

Véritable membre à part entière de la famille, la boule de poils a assisté au mariage de ses humains préférés à la fin du mois de février. Et l'événement a été organisé en petit comité. En effet, seuls les membres de la famille et les amis les plus proches ont participé à la cérémonie. « Bear portait son bandana "meilleur chien" et appréciait la compagnie de tout le monde », a déclaré la jeune femme.

Un chien très affectueux

Lors de la première danse des mariés, Bear a réalisé un acte touchant. Il a décidé de rejoindre ses propriétaires adorés sur la piste ! « Il a sauté sur Greg et a demandé à se joindre à nous, a expliqué Stephanie, Greg l'a porté comme d'habitude et l'a mis entre nous. Bear s'est blotti et a apprécié la danse. »

Une demoiselle d'honneur a immortalisé cette scène adorable et a partagé la vidéo sur TikTok. « Elle est devenue virale, a indiqué la jeune épouse, des millions de personnes ont adoré regarder notre première danse avec Bear autant que nous. » D'après cette dernière, le Golden Retriever a passé le reste du temps à jouer avec les invités... et à faire la sieste !

En septembre de la même année, le couple organisera une fête de mariage encore plus grande. Bien sûr, le chien, qui comble de bonheur les membres de sa famille, sera de la partie.