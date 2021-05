Un Golden Retriever adopte les petits d’une lapine sauvée par son propriétaire (vidéo)

Il existe parfois des amitiés interespèces originales. En Espagne, un chien s’est pris d’affection pour une portée de lapereaux, dont la mère a été recueillie par Taras, son propriétaire. Ce dernier a partagé des photos et des vidéos de l’adorable famille sur les réseaux sociaux.

Charlotte, la lapine, a été sauvée par l’Espagnol des mains d'individus malveillants. En 2020, le foyer s’est agrandi. La petite protégée de Taras a donné naissance à 4 minuscules boules de poils. Mais le jeune homme ne s’attendait pas à ce qui allait suivre.

© Taras - @funnydogbailey / Instagram

Son Golden Retriever, nommé Bailey, s’est immédiatement attaché aux nouveau-nés.

© Taras - @funnydogbailey / Instagram

Le canidé, d’une douceur incroyable, s’est comporté comme un père, explique le Daily Star. D’après Taras, Bailey s'est montré extrêmement gentil, patient et affectueux.

Le Golden Retriever et ses lapereaux émeuvent les internautes

Les lapereaux se blottissent régulièrement contre le chien imposant au manteau chaud et douillet, qui s’est naturellement donné pour mission de veiller sur eux.

© Taras - @funnydogbailey / Instagram

Et le père adoptif a pris son rôle très au sérieux ! Le canidé cajôle régulièrement ses compagnons, à coups de langue bienveillants. En plus de se câliner, les membres de la troupe charmante ont l’habitude de jouer ensemble.

© This is Bailey / Youtube (capture d'écran)

Leur propriétaire, touché par cette scène, a décidé depuis de poster des images de la famille sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des internautes. Cette histoire en a fait sourire plus d’un. Elle a réussi à faire fondre le cœur de plusieurs millions d’abonnés. Et peut-être même le vôtre ?

© Taras - @funnydogbailey / Instagram