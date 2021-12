Un garçon au grand cœur consacre son temps libre à aider les animaux d'un refuge (vidéo)

Un jeune américain a décidé de consacrer son temps libre aux animaux d'un refuge, situé à New York. Sa mission lui tient très à cœur.

Du haut de ses 11 ans, Evan Bisnauth est déjà considéré comme un héros par sa maman et le personnel de l'un des Centres de soins pour animaux de New York (ACC).

Il y a 2 ans, lorsque sa mère a secouru un chiot attaché à une clôture et l'a emmené au refuge, elle a découvert un programme susceptible d'intéresser son fils. « Les bénévoles peuvent lire des histoires aux chiens, a déclaré Evan à Daily Paws, elle m'a demandé si je voulais faire du bénévolat, j'ai dit oui ! J'adore les chiens. »

C'est ainsi que le préadolescent a mis ses compétences en lecture au profit des animaux. Cette activité permet, notamment, de réduire leur anxiété et de développer leur socialisation. Le premier jour, le jeune bénévole a passé 5 heures à lire un livre à chaque chien de l'association. « À la fin de l'histoire, je leur dis : "N'abandonne pas. J'ai beaucoup d'espoir et je sais que tu seras adopté" », a-t-il confié.

L'histoire qu'il préfère conter à ses petits protégés ? Belly Rubbins for Bubbins, dans laquelle le résident canin d'un refuge finit par trouver un foyer pour toujours. « Parfois, ils s'endorment sur le dos avec les pattes en l'air. C'est à ce moment-là que je sais qu'ils sont vraiment heureux et détendus », a ajouté Evan. Chats, lapins et cochons d'Inde profitent également de sa présence apaisante.

Un dévouement inébranlable

La pandémie et les confinements n'ont pas éteint la flamme qui brûle à l'intérieur de son cœur. Comme il ne pouvait pas se rendre dans le refuge, il a imaginé un autre moyen d'apporter son aide aux animaux. Au cours de cette période, il s'est consacré aux chiens qui avaient besoin d'un placement d'urgence.

Pour ce faire, il a créé un compte Instagram (@EB and the Pets), où il publie des « interviews » de chiens et leur biographie. En 2021, Evan a aussi lancé une collecte de fonds : 1 000 $ (environ 885 €) ont été remis à l'ACC.

Depuis que les restrictions gouvernementales ont été levées, le préadolescent a recommencé les ateliers lecture au refuge, et dirige même des collectes de jouets.

Une source d'inspiration pour les autres enfants

« Evan est un enfant assez concentré et il aime mener à bien tous ses projets », a expliqué sa mère. Son dévouement lui a valu le prix de l'enfant de l'année 2021. Ce dernier est décerné à un jeune de moins de 17 ans, qui « a apporté une contribution significative au bien-être animal ».

Humble, Evan désire simplement que les autres enfants sachent « qu'ils ne sont jamais trop petits pour réaliser de grands changements ».

