Un facteur voit un chien en train de s'étouffer et passe aussitôt à l'action

Dans le Gard, un chien en très mauvaise posture a été secouru in extremis par un facteur. L’animal étouffait, car son collier s’était accroché à un arbre, et sa maîtresse ne pouvait pas lui venir en aide. L’intervention du postier a été décisive.

Il est bien connu que les relations entre les chiens et les facteurs ne sont pas toujours au beau fixe, mais il y a tout de même quelques exceptions. Il existe d’ailleurs quelques belles histoires d’amitié, comme celle de Frannie la Chihuahua et Dan le postier, ou encore Moose le Golden Retriever et son grand copain livreur de courrier.

Le récit dont il est question ici pourrait bien être le point de départ d’une autre belle complicité. Il s’agit du sauvetage d’un canidé par un facteur gardois, qui se trouvait là au bon moment alors que le quadrupède était dans la plus grande des détresses.



Rapportés par Midi Libre, les faits ont eu lieu à Bagnols-sur-Cèze (30). Gaëtan Planelles assurait la distribution du courrier en tant qu’intérimaire au bureau de Poste local. A la mi-journée, il pédalait sur la rue Marie Curie quand il a été interpellé par les aboiements frénétiques d’un chien.

Appelé Vicky, ce dernier s’agitait dans le jardin de sa maîtresse, une septuagénaire. Il enchaînait les allées et venues en courant et en sautant. Emporté par son élan, son collier s’est accroché à une branche d’arbre, et le pauvre animal s’est ainsi retrouvé suspendu par le cou.

Il est intervenu malgré sa peur des chiens

Il fallait agir vite, car il était en train de s’étouffer. Gaëtan Planelles a appelé la propriétaire de Vicky, mais celle-ci ne pouvait pas le décrocher. Le facteur a alors décidé d’intervenir lui-même, mettant sa peur des chiens de côté pour lui sauver la vie.

La maîtresse des lieux lui a amené une scie, dont il s’est servi pour couper la branche par laquelle le chien était pendu. Vicky était de nouveau libre et pouvait respirer librement.

L’incident a, heureusement, été sans conséquences sur l’animal. L’issue aurait été bien différente sans la présence d’esprit et le courage de Gaëtan Planelles. « C’est une belle histoire, a-t-il confié à Midi Libre. Je suis content pour la dame car son chien est en bonne santé ».