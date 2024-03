Un facteur au grand cœur sauve un chaton et la vie lui sourit en retour avec un cadeau inespéré

Tandis qu’il distribuait le courrier dans la ville de Tacoma, à Washington (États-Unis), Joseph Waldherr a entendu un petit chat en train d’appeler à l’aide. Il l'a récupéré, puis a pris soin de lui tout au long de la journée. Le quadrupède lui a porté bonheur par la suite.

Joseph est facteur de profession. Chaque jour, il effectue sa tournée après avoir récupéré le courrier au centre de tri. C’est à cet endroit précisément qu’il a entendu des miaulements pour la toute première fois une matinée d’été.

© Joseph Waldherr

Un chaton en détresse

L’homme a pris le temps de chercher l’auteur des cris, en vain. Il l’entendait, mais ne parvenait pas à le localiser. Il a donc poursuivi sa journée de travail comme à son habitude. Mais le lendemain, les mêmes miaulements l’ont interpellé. Bien déterminé à trouver leur source, il a approfondi ses recherches jusqu’à tomber sur un chaton calico.

Le pauvre se cachait dans un recoin des locaux, totalement apeuré. Joseph l’a pris dans ses bras et l’a placé sous son pull pour le réchauffer. La boule de poils est restée blottie toute la journée contre son bienfaiteur, lequel a décidé de faire une halte dans un bureau de tabac en fin de journée.

« Peut-être que je devrais acheter un billet de loterie »

Le fait de sauver un animal sans défense lui a fait penser qu’il s’agissait de son « jour de chance ». Pour moins d’un euro, précisait KUOW, il a acheté un ticket de loterie et est rentré chez lui avec le félin. Quelque temps plus tard, il apprenait une nouvelle absolument exceptionnelle : il avait remporté le jackpot au jeu ! Un autre gagnant et lui ont partagé plus d’1,2 million d’euros, soit l’une des plus grosses sommes remportées à ce jour dans l’État.

Joseph et sa compagne sont persuadés d’avoir gagné grâce au chaton rescapé sauvé qu’ils ont nommé Peaches. Ils ont décidé de lui offrir une belle vie en le gardant. Parallèlement, ils ont prévu de déverser une partie de leur cagnotte à plusieurs œuvres caritatives ainsi qu’à leurs proches : « Nous voulons juste aider les autres » concluait le couple.

A lire aussi : Lorsqu’ils se voient par la fenêtre, ce bébé et sa grande sœur nous offre un instant magique et rempli de tendresse (vidéo)

Washington State Lottery