Messi, chien du film « Anatomie d’une chute », fait une apparition remarquée au Déjeuner des Oscars

La coutume veut que, le mois qui précède la cérémonie de la remise des Oscars aux acteurs, cinéastes et techniciens lauréats, les nommés prennent part au « Academy Award Nominees Luncheon ».

L’édition de cette année de ce déjeuner des nommés aux Oscars s’est tenue hier, lundi 12 février, à Los Angeles. Un acteur français à 4 pattes était présent à cet évènement et a même volé la vedette à bon nombre de célébrités. Il s’agit de Messi, Border Collie ayant brillamment joué le rôle de Snoop dans « Anatomie d’une chute ».



Laura Martin Contini / Instagram

Tout comme les représentants de « Barbie », « Oppenheimer », « Killers of the Flower Moon » ou encore « Pauvres Créatures », ceux du long métrage réalisé par Justine Triet étaient conviés au Nominees Luncheon en attendant de savoir s’ils seront récompensés le 10 mars prochain au théâtre Dolby à Hollywood.

Ryan Gosling et Bradley Cooper, fans de Messi

Messi a attiré l’attention de bien des stars, dont Ryan Gosling qui s’est arrêté pour l’admirer et échanger quelques mots avec sa propriétaire Laura Martin Contini, coach animalier pour le cinéma. On ne sait pas ce que l’interprète de Ken dans « Barbie » aux côtés de Margot Robbie a pu dire à la maîtresse du quadrupède, mais il ne semblait pas tarir d’éloges à son sujet.

La scène a évidemment été filmée, et la vidéo partagée sur X (ex Twitter) et relayée par People. La voici :

Ryan Gosling n’est pas la seule personnalité du grand écran à s’être intéressé à Messi. Bradley Cooper a également eu droit à un moment privilégié aux côtés du chien, comme le montre la photo ci-dessous où celui-ci reçoit même des caresses de la part de celui qui incarnait le compositeur Leonard Bernstein dans le biopic « Maestro ».

The Coop meets the Snoop.



Bradley Cooper and ANATOMY OF A FALL’s Messi. ???? pic.twitter.com/dCEYPPmXnr — NEON (@neonrated) February 12, 2024

On se souvient que, en mai 2023, Messi s’était vu décerner la Palm Dog by Dogamí à Cannes pour sa performance époustouflante dans « Anatomie d’une chute ». Il jouait le rôle du chien guide d’aveugle d’un garçon dont la mère était accusée du meurtre de son père.

