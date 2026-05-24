Un Épagneul Breton subit une opération d'urgence après avoir été empalé par un bâton de la taille d'une queue de billard

Les propriétaires de cette chienne nommée Sweets ont entendu des cris de souffrance avant de prendre la route vers la clinique vétérinaire qui a pu opérer la chienne, et la remettre dans un état stable. L’animal jouait dans un bois à l’arrière de sa maison, lorsqu’une branche de la taille d’une « queue de billard » a pénétré dans son pharynx, puis dans son œsophage. Les propriétaires paniqués, ainsi que l’équipe soignante a fait tout son possible pour sortir la chienne de cette terrible situation.

DeAnna et Aaron Comer vivent en Géorgie (États-Unis). Parents de 2 Épagneuls Bretons, Sweets et Hatch, ils ont été envahis par l’angoisse lorsqu’ils ont retrouvé leur chienne « empalée » par un bâton aussi grand. « C’était en elle, et ça dépassait », se souvient Aaron, encore sous le choc.

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40 minutes d’angoisse

Les propriétaires confiaient à People toute la difficulté de la situation, et l’appréhension durant les 40 minutes de trajet qui les séparaient de la clinique. Arrivés à bon port, le Dr Amanda Stevens, et le Dr Erin Sole ont exploré l’étendue des dégâts causés par la branche.

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Sweets était au plus mal, expliquait le Dr Stevens : « Son rythme cardiaque était élevé, sa température était un peu élevée, et bien sûr, elle paniquait ».

Une longue investigation

Les vétérinaires n’ont pas pu en savoir plus grâce à la radiographie, ils ont donc procédé par voie chirurgicale. Quelques heures plus tard, l’équipe a confirmé que le bâton avait traversé l’abdomen, et que l’urgence était bien là.

Malheureusement, la clinique n’avait pas d’outil à disposition pour couper la branche, même après avoir fait appel aux pompiers de la ville, sans succès.

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Direction de magasin de bricolage

Évidemment effrayé par la situation, Aaron, le propriétaire, a décidé de quitter le bloc opératoire, où il pouvait être présent, pour se rendre dans un magasin de bricolage, afin d’acheter un taille-haie qui conviendrait. Il s’y est rendu en urgence, encore équipé de ces sur-chaussures du bloc opératoire.

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Enfin souffler

Après une période de convalescence à la clinique, Sweets a pu rejoindre sa maison et retrouver son frère. Hatch, a été très prudent et a tout fait pour qu’elle guérisse au mieux.

Encore plus proche de sa famille, Sweets a été bouleversée par les événements, mais sa guérison est en très bonne voie.

Le taille-haie a été laissé à la clinique, « J’espère qu’ils ne l’utiliseront jamais », ajoute Aaron.