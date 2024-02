Un enterrement de vie de garçons se transforme en mission de sauvetage lorsqu’un chien se retrouve coincé dans la boue

Mitch White n’oubliera probablement pas son enterrement de vie de jeune garçon. Non seulement il était entouré de ses proches pour l’occasion, mais ceux-ci ont également sauvé la vie d’un chien prisonnier de la boue.

Les amis profitaient d’une sortie canoë dans le Minnesota (États-Unis) quand ils ont entendu des aboiements à proximité d’eux. Intrigués, ils ont tenté d’identifier leur auteur et ont découvert un Saint-Bernard en bien mauvaise posture.

Carver County Sheriff's Office / Facebook

« Je me suis dit que ma fiancée, Kelly, ne m'épouserait probablement pas si nous ne sortions pas ce chien de là »

Le chien, nommé Ed, était tombé dans une redoutable mare de boue. Il ne parvenait plus à en ressortir et s’était totalement épuisé à force de se débattre. Seule sa tête était encore à la surface, tant il s’était enfoncé dans le bourbier. Il semblait complètement vidé d’énergie, alors Mitch et sa bande ont décidé d’agir.

Les hommes ont utilisé les rames de leurs bateaux comme des pelles pour creuser autour du quadrupède. Ils sont parvenus à l’extirper de la vase, puis se sont occupés de lui en attendant l’arrivée des secours : « Le chien ne bougeait pas tout seul, alors nous le nourrissions et lui donnions de l'eau, mais il semblait avoir déjà épuisé toute son énergie » témoignait Mitch, relayé par CBS News.

Le chien a retrouvé son propriétaire

Des policiers et des pompiers sont arrivés sur les lieux pour prendre le relais. Ils ont pris l’animal en charge et l’ont ramené auprès de son maître, George Niskanen. Lequel a partagé qu’Ed n’avait plus la force de marcher une fois rentré à la maison, mais qu’il se remettait doucement de cette épreuve.

Il est très reconnaissant envers le groupe d’amis sans qui l’animal ne serait peut-être plus en vie : « J’aimerais connaître leurs noms afin de leur envoyer des cartes de remerciement » affirmait-il.