Une famille avec 4 chiens en héberge un 5e pour le protéger du froid avant de prendre une décision cruciale

Cara’s House, un refuge pour animaux basé en Louisiane (Etats-Unis), a annoncé hier une merveilleuse nouvelle sur sa page Facebook au sujet de l’un de ses pensionnaires à 4 pattes. Ce dernier a été officiellement adopté par sa famille d’accueil. Une information relayée par WAFB Channel 9 le mardi 23 janvier.

Il y a 455 jours, l’équipe de Cara’s House prenait en charge un chiot femelle découvert seul dans la rue par les agents du service local de contrôle des animaux. Dans cette structure d’accueil située à Sorrento, au sein de la paroisse d’Ascension (sud-est de la Louisiane), la jeune chienne recevait soins et attention. Toutefois, l’établissement n’est pas équipé pour protéger efficacement les animaux contre le froid. Or, l’hiver commençait à s’installer et il fallait trouver une solution pour ces derniers.

Cara’s House a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, cherchant des familles d’accueil disposées à héberger provisoirement ses pensionnaires jusqu’à ce que le mercure remonte.

C’est là qu’un couple habitant Bâton-Rouge a contacté le refuge au sujet d’Anita. La famille avait déjà 4 chiens à la maison, mais elle était prête à offrir une place à la Black Mouth Cur. Cette race originaire du Sud des Etats-Unis est reconnue par l’AKC (American Kennel Club), mais pas par la FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Pour Melanie et Brian Macaluso, il n’était question de s’occuper d’Anita que pour une courte durée. Le « deal » était qu’elle retourne au refuge au bout de quelques jours, quelques semaines tout au plus.

« Nous ne pouvions tout simplement pas l’imaginer connaître l’amour pendant quelques jours puis revenir au refuge »

Ils ont toutefois rapidement compris qu’elle allait passer bien plus de temps avec eux. En fait, elle n’allait plus les quitter du tout. Toute la maisonnée, y compris ses congénères, est tombée amoureuse de cette chienne à la personnalité enjouée et attachante.



WAFB Channel 9

A lire aussi : Une famille d’accueil montre les terribles conditions de vie des chiens dans un refuge qui pratique l’euthanasie (vidéo)

« Tout ce qu'elle avait vraiment connu jusque-là, c'était la vie dans un refuge, raconte Melanie Macaluso. Nous ne pouvions tout simplement pas l’imaginer connaître l’amour pendant quelques jours puis y revenir. Nous l’avons intégrée à notre famille. »

Une décision qui a réjoui tous ceux qui suivaient l’histoire d’Anita ou la découvraient, à commencer par le personnel de Cara’s House. « Après 455 jours au refuge, Anita est allée chez une famille d'accueil pour l’hiver et y restera pour toujours, s’est ainsi félicité l’auteur de la publication sur la page Facebook du refuge. Nous sommes si heureux pour cette fille ».