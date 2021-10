Un Labrador bienveillant devient le chien d'assistance d'une femme et de sa chienne atteinte de surdité (vidéo)

Bridget Evans et Kinley peuvent toujours compter sur l'aide précieuse de Lily, une chienne d'assistance. Cette dernière améliore considérablement leur vie quotidienne.

Kinley a perdu l'audition à l'âge de 6 mois pour des raisons indéterminées, dévoile The Dodo. Cette condition avait tendance à la rendre anxieuse quand elle ne savait pas ce qui se passait autour d'elle.

La vie de Bridget Evans et de la femelle Labrador à la robe sable a changé depuis que Lily, une chienne d'assistance de la même race qui arbore quant à elle un pelage noir, a rejoint la famille. La nouvelle arrivante est formée pour chercher de l'aide quand sa propriétaire, qui est en fauteuil roulant, tombe ou est en mauvaise posture.

Aujourd'hui, Lily s'avère tout autant un véritable soutien pour sa « sœur » à 4 pattes.

Une relation unique

Les 2 Labradors sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. « Kinley est tellement plus confiante, à l'aise et contente quand Lily est à proximité », a déclaré Bridget Evans. « Elle compte sur Lily pour lui dire s'il y a quelque chose qu'elle a besoin de savoir. »

Avant chaque promenade, la chienne à la fourrure sombre court pour prévenir l'animal sourd. « Lily est naturellement connectée à Kinley et aime toujours partir à l'aventure avec elle », a confié leur mère adoptive. « Quand Lily se rend compte que Kinley n'est pas à proximité, elle ira la chercher pour qu'elle ne rate rien. »

Privée de son audition, Kinley peut rencontrer des difficultés pour se déplacer en toute sérénité. Avec sa sœur bienveillante à ses côtés, elle n'a plus aucun souci à se faire. Leur lien unique est tout simplement adorable. Bridget et Kinley n'auraient pu rêver mieux comme compagnon de vie, lequel leur a insufflé un second souffle.

« Kinley compte sur les conseils et le soutien de Lily », a ajouté la jeune femme. « C'est une belle relation, et je suis heureuse d'en partager un aperçu avec le monde. »