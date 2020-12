Un directeur de refuge offre une deuxième chance à un chiot paralysé abandonné dans un pack de bière

Après avoir envisagé d’abréger les souffrances d’un chiot paralysé et qu’ils croyaient condamné, les vétérinaires se sont ravisés et ont exploré la piste d’une maladie peu courante. Un syndrome dont le traitement est extrêmement complexe, mais pas impossible.

Un chiot femelle Berger Allemand de 10 mois avait été découvert abandonné sur une plage, déposé dans une caisse de bières. La jeune chienne était paralysée des 4 membres, raconte Animal Channel.

Quand les vétérinaires l’ont examinée, ils ont d’abord pensé à un accident. Elle était couchée en étoile en permanence, les pattes écartées, et sa cage thoracique et ses organes en étaient affectés. Avait-elle été écrasée par quelque chose ? Tout semblait l’indiquer pour les spécialistes.

Ces derniers pensaient ne pas pouvoir la sauver. Ils ont donc envisagé de l’euthanasier afin de lui éviter de souffrir. L’un d’eux n’était pourtant pas de cet avis. Il s’est dit que la petite chienne était probablement atteinte du syndrome du chiot nageur.

Il s’agit d’une anomalie se manifestant chez certains jeunes canidés. Ils ne sont pas capables de se tenir sur leurs pattes, ni de s’appuyer sur leurs membres en position couchée. Evidemment, ils ne peuvent pas marcher ou ramper non plus. A la longue, la pression exercée sur le thorax et les organes donne lieu à des troubles respiratoires et digestifs notamment.

Dans certains cas, l’animal peut être sauvé. Les traitements sont toutefois longs et plutôt lourds. Les vétérinaires ont finalement décidé de donner sa chance à celle qu’ils ont appelée Starfish (étoile de mer, en anglais).

Elle a été opérée, puis on lui a fait suivre des séances de physiothérapie. Starfish a été soumise à une variété d’exercices destinés à l’aider à retrouver une certaine motricité et à renforcer ses membres.

Quelques mois plus tard, la chienne se remettait à marcher. La démarche était encore chancelante, mais les progrès étaient bien là. Elle s’améliorait de jour en jour. Une seconde opération a été effectuée par la suite, pour remédier à sa dysplasie de la hanche cette fois-ci.

A lire aussi : Cette chienne appelle au secours tous les gens qu'elle croise pour sauver sa portée qui risque l'hypothermie

Après un séjour en famille d’accueil, la chienne Berger Allemand a été adoptée. Elle profite pleinement de sa nouvelle vie depuis, comme le montrent les photos et vidéo postées sur le compte Instagram qui lui est consacré.