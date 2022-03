Un couple se voit refuser l'adoption d'un chien dans un refuge car son fils est autiste

Photo d'illustration

Coup dur pour la famille Doan, originaire de Listowel (Ontario, Canada). Un refuge pour animaux a refusé la demande d'adoption des parents, car leur fils est autiste.

Henry, 9 ans, a commencé à parler récemment à l'aide d'un logiciel spécial installé sur une tablette. Lorsque l'enfant a indiqué à ses parents qu'il voulait un compagnon à 4 pattes, ces derniers ont entamé les démarches nécessaires auprès d'un refuge. « Cela nous a rendus très heureux parce que nous avons toujours été des amoureux des chiens, a déclaré Erin Doan à CBC, nous avons attendu un peu jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'Henry était prêt. »

Toutefois, leur enthousiasme s'est fait dévorer par un sentiment de profonde déception. La maman, qui désirait être franche, a expliqué à l'équipe d'un refuge basé à St Marys, en Ontario, que son fils était autiste. « J'ai reçu un e-mail plus tard disant simplement :"Désolé, j'espère que vous comprenez, mais je ne pense pas que, compte tenu de l'autisme de votre fils, ce serait un bon choix." »

© Erin Doan / CBC

« Henry a tellement d'amour à donner »

Choquée par cette réponse, Erin a demandé des éclaircissements. L'organisation lui a simplement répété qu'elle ne proposait aucun chien aux personnes atteintes d'autisme.

« De nos jours, il y a tellement de désinformation, a estimé la mère de famille, ces enfants et adultes autistes sont des gens formidables. Bien sûr, certains ont plus de problèmes de comportement que d'autres, mais mettre en place une politique générale sans même rencontrer l'enfant et la famille, c'est vraiment décourageant. Henry a tellement d'amour à donner, c'est juste un petit garçon empathique. »

Selon CBC, après plusieurs tentatives pour joindre le refuge, un membre du personnel a envoyé un courriel pour affirmer que les chiens étaient proposés aux personnes handicapées, mais en tant qu'animaux de compagnie et non en tant que chiens d'assistance. Peu avant cette déclaration, l'organisme a publié un long message sur Facebook au sujet de sa politique interdisant les foyers ayant un enfant autiste d'adopter une boule de poils.

© Erin Doan / CBC

Un message qui a suscité de vives réactions

À travers cette publication, le refuge a confié 2 mauvaises expériences impliquant des jeunes autistes, qui auraient sérieusement blessé des animaux adoptés. « Après le deuxième incident, j'ai établi une politique selon laquelle aucun chien ne sera adopté dans les foyers avec des enfants autistes », a indiqué le message.

Ce dernier a suscité de nombreuses et vives réactions. Billie Wessel, une résidente de London (Ontario) et maman d'une petite fille atteinte d'autisme, s'est exprimée ainsi après lecture du post : « Ce n'est pas parce qu'un enfant a eu une crise que tous les enfants autistes ont des crises avec leurs animaux. [...] Un enfant "normal" pourrait également avoir des problèmes d'agressivité avec un chien, de la même manière qu'un enfant autiste pourrait avoir une crise. »

Selon cette dernière, c'est aux parents d'évaluer ce que leur enfant peut gérer.

© Billie Wessel / CBC

Pour en revenir à la famille Doan, il semblerait que leur quête progresse. Un autre refuge pour animaux les a contactés et propose de travailler avec eux pour trouver le « match » parfait.