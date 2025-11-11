Un couple se rend à l’autre bout du monde à 2 reprises pour secourir une chienne rencontrée en vacances

Certains gestes de bonté sont tout bonnement admirables. Jon et Apple étaient en voyage à l’étranger lorsqu’ils ont fait la rencontre d’un chien errant. Ce dernier a passé beaucoup de temps avec eux pendant leur séjour et un lien a commencé à se créer. Au moment de partir, le couple n’a pas souhaité abandonner son ami et s’est lancé dans une grande aventure pour le faire rapatrier.

Jon et Apple Jantz sont originaires des États-Unis, et plus précisément, de Californie. Depuis peu, ils vivent avec une adorable chienne nommée Aya. Ils l’ont ramenée des Philippines, où ils sont allés à 2 reprises. En effet, le rapatriement du toutou vers l’Amérique n’a pas été une mince affaire, mais le couple n’a pas baissé les bras.

Jon et Apple séjournaient à Cebu pour une courte durée, rapportait le Cebu Daily News . Ils avaient l’habitude de se rendre dans un parc informatique local, soit un endroit public où il est possible de travailler, entre autres. C’est là-bas qu’ils ont fait la rencontre d’Aya, la chienne qui allait changer leur vie.

Happy Tails Philippines / Facebook

La promesse d’une adoption

Les Américains se sont pris d’affection pour la boule de poils, qu’ils retrouvaient chaque fois qu’ils retournaient au même endroit. Toutefois, ils savaient qu’ils allaient rentrer aux États-Unis, mais avaient du mal à envisager d’abandonner l’animal après avoir passé tout ce temps avec lui.

L’idée d’adopter le quadrupède a germé dans leur tête et ils se voyaient déjà le ramener avec eux sur leur vol retour. Malheureusement, après un passage chez le vétérinaire, Aya a reçu un diagnostic de maladie transmise par les tiques et ne pouvait pas prendre l’avion tant qu’elle n’était pas soignée. Jon et Apple, de leur côté, n'avaient pas la possibilité de rester plus longtemps et ont confié leur protégée à un organisme de sauvetage local en attendant de pouvoir la faire rapatrier.

Une nouvelle vie

Ils ont suivi avec attention son processus de guérison, puis, les sauveteurs leur ont annoncé qu’elle était prête à les rejoindre. Plutôt que de la faire voyager seule, Jon et Apple sont retournés aux Philippines pour la récupérer et faire le trajet retour avec elle.

Aya est désormais une Américaine et s’est bien installée dans sa maison, où elle fait le bonheur de ses propriétaires.