Un couple se donne pour mission de sauver un insaisissable chien blessé et lui court après pendant 7 heures

Elle ne leur a pas facilité la tâche, mais ceux qui s’étaient lancés à la poursuite de Sprinkles étaient fermement décidés à sauver cette chienne désorientée et blessée. Pendant des heures et après avoir fait appel à différentes stratégies, ils l’ont suivie à la trace jusqu’à atteindre leur objectif.

Une Pitbull errante qui souffrait de blessures, probablement après l’attaque d’un congénère, a été secourue au prix d’intenses et longs efforts, rapportait WJRT ABC12.

Le mercredi 26 juillet, Brianne Byrski a vu sur Facebook le post d’une habitante de Flushing, dans le Michigan (Etats-Unis), appelant à l’aide pour sauver une chienne en détresse. Cette dernière s’était brièvement aventurée dans le jardin de l’auteure de la publication avant de disparaître dans le quartier. Elle était blessée.

Brianne Byrski et son compagnon n’ont pas perdu de temps. « En tant qu'amoureux des chiens, mon petit-ami et moi sommes passés à l'action et avons rencontré certains de nos amis là-bas pour la retrouver. »



WJRT ABC12

Le couple était encore loin de se douter que la chienne en question allait les entraîner dans une partie de cache-cache et une haletante course-poursuite de 7 heures. « Tonnerre, foudre, pluie torrentielle, course à travers la végétation, les moustiques, les zones densément boisées… », telles étaient les conditions dans lesquelles ils allaient tenter de la secourir, d’après la jeune femme.

Le groupe s’est fait prêter une voiturette de la part d’un club de golf local pour sillonner la zone, mais malgré ses blessures, la chienne était trop rapide et agile pour le véhicule.

Les intervenants ont alors décidé de changer d’approche. Ils ont installé une cage piège garnie de friandises alléchantes : saumon, thon et hot-dogs notamment. La stratégie a porté ses fruits.

Fin de la traque

En revenant sur les lieux le lendemain matin à 5h30, Brianne Byrski et les autres ont découvert la chienne enfermée dans le dispositif. Elle était calme, n’émettant pas le moindre grognement ni aboiement. C’était comme si elle était soulagée de ne plus avoir à fuir.



WJRT ABC12

Ses bienfaiteurs l’ont appelée Sprinkles. Elle était blessée au cou et ailleurs sur le corps. Des lésions probablement occasionnée par un autre chien. Elle a d’abord été soignée dans les locaux du service local de contrôle des animaux, avant d’être transférée au refuge de la West Michigan Humane Society à Grand Rapids.



WJRT ABC12

Sprinkles devrait s’en remettre totalement. Elle pourra ensuite être proposée à l’adoption.

WJRT ABC12