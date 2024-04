Pensant que son Bouledogue Français était gravement malade, le diagnostic inattendu du vétérinaire révèle un problème du quotidien qui peut toucher de nombreux maîtres (vidéo)

Le maître de Sulley, un adorable Bouledogue Français, a récemment eu une belle frayeur. Alors qu’il croyait que son toutou avait un grave problème médical, il a reçu un diagnostic des plus étonnants.

il a d'ailleurs beaucoup amusé les utilisateurs des médias sociaux après leur avoir révélé la raison pour laquelle il avait dépensé près de 200 € chez un vétérinaire…

De l’inquiétude à la surprise

En revenant d’une promenade avec Sulley, le jeune homme a remarqué que le petit Bouledogue n’avait pas l’air de se sentir très bien. Il avait du mal à marcher, n’arrêtait pas de tomber et agissait vraiment de manière très étrange.

Très inquiet, son maître l’a emmené d’urgence chez un vétérinaire. Celui-ci a effectué quelques examens avant de finalement livrer un diagnostic qui a stupéfait le maître du toutou.

C'est dans une vidéo postée sur TikTok le 22 mars 2024, que le jeune homme a dévoilé ce que le vétérinaire lui avait expliqué : « Ce mégot de cigarette qu’il a essayé de manger pendant votre promenade était en fait de la marijuana et votre chien est juste drogué. »

Un type d’incident plus fréquent qu’on ne le pense

Cette vidéo d’explication est rapidement devenue virale. En moins d’un mois, elle a déjà été vue plus de 9 millions de fois ! Dans la section des commentaires, de nombreux maîtres ont témoigné d’une expérience similaire avec leur toutou.

« C’est arrivé à ma chienne aussi ! J’ai pensé qu’elle était en train de mourir parce qu’elle est passée d’un chiot actif à un chiot léthargique si soudainement ! », a par exemple écrit une utilisatrice de la plateforme.

Une autre internaute a également déclaré : « Pour que vous vous sentiez mieux, cela s’est produit bien plus souvent que les gens ne le pensent à la clinique vétérinaire où je travaillais. »

Selon le centre antipoison pour animaux de l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, les appels pour des incidents d’animaux de compagnie ayant mangé de la marijuana aurait d’ailleurs augmenté de 765 % entre 2009 et 2019.

Rarement mortelle, l’ingestion accidentelle de cannabis est toutefois plus nocive pour les chiens que pour les humains. Un toutou qui souffre de la toxicité du cannabis présente plusieurs symptômes : bave excessive, pupilles dilatées, léthargie ou agitation, sensibilité aux bruits forts, perte d’équilibre, vomissements, incontinence urinaire, température corporelle et pression artérielle basses, tremblements ou convulsions.

Pour éviter cela, le seul conseil que pourrait vous donner le maître du petit Sulley est d’être vigilant lors de vos promenades avec votre chien, on ne sait jamais…