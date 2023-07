Marly & Dan : des aliments au saumon écoresponsables, sains et savoureux pour votre chien ou chat

L’alimentation est une préoccupation majeure pour les propriétaires d’animaux, car la santé passe notamment par la gamelle. Par ailleurs, la population hexagonale est de plus en plus sensible au respect de l’environnement. Forte de ce constat, l’entreprise française Marly & Dan propose des produits alimentaires pour les chiens ainsi que les chats, qui sont de qualité et issus de l’élevage responsable.

Comme le souligne Marly & Dan dans un communiqué, 68 % des Français estiment que leur animal de compagnie représente un membre de la famille. À ce titre, ils ont tendance à vouloir offrir ce qu’il y a de meilleur pour leur boule de poils adorée.

Pour rappel, nos amis à fourrure ont besoin d’un régime alimentaire sain pour rester en bonne santé. Leur précieuse gamelle doit contenir des nutriments essentiels, tels que des protéines, des vitamines et des minéraux. Des alliés de choix pour assurer la croissance et l’énergie des animaux, mais également prévenir certaines maladies !

Toutefois, il ne s’agit pas de l’unique leitmotiv des maîtres responsables. Aujourd’hui, les habitants de l’Hexagone sont de plus en plus nombreux à se soucier de l’impact environnemental généré par l’alimentation de leurs chiens et chats. Or, 20 % de la viande et du poisson produits dans le monde sont destinés à leurs compagnons à 4 pattes.

Sensible à ces problématiques, l’entreprise française Marly & Dan a développé une gamme d’aliments 100 % naturels. Son credo ? Allier bien-être animal et écoresponsabilité.

Marly & Dan : des ingrédients choisis avec soin

L’ingrédient phare des recettes concoctées par Marly & Dan ? Le saumon, qui s’avère riche en oméga 3 et en nutriments. Ce poisson à la chair délicate a plus d’un atout dans ses nageoires !

En plus d’être une protéine de très haute qualité avec le bilan environnemental le plus faible (meilleure empreinte carbone ; impact limité sur la nature ainsi que les écosystèmes), il constitue un bon complément pour les chiens et les chats développant des allergies alimentaires.

Fabriqués avec l’aide d’un nutritionniste animalier, mais aussi d’un vétérinaire dans un atelier niché sur la Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer), les snacks Marly & Dan contiennent des ingrédients peu transformés et de qualité. Les céréales, les arômes, les colorants et les conservateurs artificiels sont absents de la composition.

Ainsi, les produits possèdent de nombreux bénéfices. Ils permettent notamment de :

redonner un coup de boost ;

protéger l’état physiologique ;

contribuer au bon fonctionnement du système urinaire ;

flatter les papilles des animaux, même des plus exigeants !

Zoom sur les snacks incontournables de Marly & Dan

Après avoir fait un petit tour d’horizon des bénéfices apportés par les aliments proposés par l’entreprise Marly & Dan, braquons nos projecteurs sur les « incontournables ».

La gamme « Sérénité » est constituée de tendres bouchées avec 50 % de saumon, des acides gras essentiels (oméga 3) et des nutriments. Ces mets délicieux contribuent à la bonne forme et assurent un beau pelage. En outre, ils aident à l’apaisement et à protéger l’état physiologique des boules de poils, grâce à la camomille ainsi qu’à la valériane.

Prix public conseillé : 4,99 € les 100 g

Pour purifier l’haleine et lutter contre la plaque dentaire, rien de tel que les snacks « Dental Care ». Ces sticks, conçus à partir de saumon, d’extraits de thé vert et de menthe, ainsi que d’ingrédients naturels, représentent de véritables alliés pour une excellente hygiène bucco-dentaire.

Prix public conseillé Dental S : 4,49 € les 100 g. Prix public conseillé Dental M/L : 6,29 € les 140 g

Les barres à mâcher de la gamme « Digestion » favorisent le bon fonctionnement du métabolisme et de l’intestin. En plus du saumon (60 %) et des ingrédients riches en fibres, ces snacks contiennent du gingembre, un aliment idéal pour lutter contre l’inconfort lié aux transports et maintenir un bon système immunitaire.

Prix public conseillé : 4,79 € les 80 g

Enfin, les chats et les chiens se régaleront avec les délicieux mets « Booster oméga 3 », composés de 100 % de saumon lyophilisé. Ce dernier contribue au maintien d’un bon système immunitaire, mais aussi à la bonne qualité de la peau et du pelage de nos amis à 4 pattes.

Prix public conseillé : Format Chien, 3,99 € les 50 g. Format Chat, 2,79 € les 40 g

Pour retrouver les produits alimentaires Marly & Dan, rendez-vous dans les magasins spécialisés ou sur le site marly-dan.com.