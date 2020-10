Un couple retrouve son chat après plus d’un mois de recherches. À 17 ans, le chat sénior a passé 35 jours seul dans une grotte !

En Italie, les propriétaires d’une chatte âgée l’avaient perdue de vue depuis une trentaine de jours, quand elle s’était échappée de sa caisse alors qu’ils étaient en vacances. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve dans une grotte.

En juillet dernier, Laura Taddei et son mari étaient en vacances sur l’île d’Elbe, faisant partie de l’archipel toscan proche de la Corse. Comme le rapporte le site Amore a Quattro Zampe, le couple empruntait un chemin de terre près de la plage de Fonza quand il s’est rendu compte que leur chatte de 17 ans, qui les accompagnait, s’était échappée de sa caisse de transport.

Tout autour, il n’y avait que de la végétation et aucune habitation où se réfugier. Le félin, répondant au nom de Titti, restait introuvable. Ses maîtres l’ont cherchée sans relâche depuis, aidés par les bénévoles de l’association ENPA (Ente Nazionale Protezioni Animali).

Ils ont dû se résoudre à rentrer chez eux sans leur animal une fois les vacances finies. Ils continuaient néanmoins de lancer des appels à témoins et gardaient espoir.

Finalement, plus d’un mois après la disparition de Titti, l’un des rares habitants de la localité où elle s’était volatilisée a appelé Laura Taddei pour lui annoncer qu’il avait aperçu une chatte lui ressemblant dans les parages.

Quelques heures plus tard, et malgré l’heure tardive, le couple était en route vers l’endroit désigné par le témoin. Ils étaient bientôt rejoints par des volontaires d’ENPA. Ils ont enfin pu repérer Titti ; la chatte s’était cachée dans une grotte où elle avait survécu pendant 35 jours. Elle était sale et amaigrie, mais bel et bien en vie.

Commentant un post Facebook de l’association ENPA qui annonçait la bonne nouvelle, Laura Taddei a tenu à remercier tous ceux qui l’avaient aidée dans ses recherches. Les bénévoles, bien sûr, mais aussi Marco, l’homme qui avait reconnu Titti et indiqué son emplacement.

