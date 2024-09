Un couple de pêcheurs voyant un chien jouer avec un dauphin découvre qu'il est une célébrité locale et lui offre une nouvelle vie

Leanne Comeaux, passionnée d’animaux en général et de chevaux en particulier, fait partie des habitants de Bolivar Peninsula, au Texas, qui essayaient sans relâche de venir en aide à un chien errant. Le croisé Berger Australien se présentait tous les jours au port de ferry, mais ne laissait personne l’approcher pour mettre fin à son errance, d’après FOX 26.

Récemment, le quadrupède a décidé de se baigner dans la baie. Il ne s’est pas beaucoup éloigné du rivage, mais assez pour se faire un ami inattendu : un dauphin. Ce duo hors du commun a été repéré par Laura Soetaer son mari Tim qui pêchaient.

Ils ont d’abord cru voir 2 cétacés en train de nager l’un à côté de l’autre, mais ont réalisé que l’un des 2 animaux était un chien. Ils ont réussi à s’en approcher et l’ont fait monter à bord de leur bateau.



Bolivar the Wunderdog / Facebook

Le couple l’a ensuite emmené à la maison pour prendre soin de lui et a posté un message sur les réseaux sociaux, espérant que ses éventuels propriétaires le reconnaissent et se manifestent. C’est là que Laura et Tim Soetaer ont compris que ce chien était connu dans le secteur. On le surnommait « Bolivar le chien du ferry » (Bolivar the ferry dog), puis plus tard « Bolivar the Wunderdog » sur le compte Facebook créé pour suivre son quotidien.

« Savoir qu’il est entre de bonnes mains signifie tout pour moi »

Examiné par un vétérinaire, le loulou était maigre et non pucé, mais en bonne santé. Les Soetaer ont pu le présenter à leur chienne Miss Loretta, avec laquelle il s’est tout de suite très ben entendu.

Laura et Tim se sont rapidement attachés à Bolivar et ont décidé de l’adopter. Leanne Comeaux a eu l’occasion de lui rendre visite dans sa nouvelle maison. Elle raconte sur Facebook qu’il l’a reconnue, mais a eu besoin d’un peu de temps avant de venir vers elle. « J’ai apporté sa friandise préférée au beurre de cacahuète. Ça a marché et il a adoré », se réjouit-elle.

Leanne Comeau se dit enfin « vraiment aux anges à propos de la famille qu’il a trouvée. Pouvoir les rencontrer et savoir qu’il est entre de bonnes mains signifie tout pour moi. »