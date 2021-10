La relation magique établie entre un Golden Retriever et un dauphin

Ils ne vivent pas dans le même milieu, mais la connexion a été quasi instantanée entre Kevin le chien et Winter le dauphin. Ces 2 animaux célèbres ont pu se rencontrer lors d’une journée spéciale que le Golden Retriever a été invité à passer dans un aquarium floridien.

Kevin est un adorable Golden Retriever dont les aventures sont suivies par plus de 400 000 abonnés sur Instagram. En août 2020, le personnel du Clearwater Marine Aquarium, à Clearwater en Floride, lui avait envoyé une invitation à visiter les lieux et ses pensionnaires. Le chien et sa propriétaire, Elysse Gorney, y ont favorablement répondu, et le canidé y a passé une très agréable journée pleine de rencontres et d’émotions, comme le raconte Team Dogs.

Le voyage n’a pas été excessivement long pour Kevin, qui vit à Tampa, à moins de 40 kilomètres de l’aquarium. Le quadrupède a pu faire la connaissance d’une multitude d’animaux marins. La plus intense de ces rencontres s’est faite avec Winter, dauphin femelle star.

Le cétacé a, en effet, joué son propre rôle dans le film « L’Incroyable Histoire de Winter le dauphin » (2011) et sa suite sortie 3 ans plus tard. La saga raconte comment il avait été sauvé par l’association Clearwater Marine Aquarium au large des côtes floridiennes, après avoir souffert d’une blessure au niveau de la nageoire caudale.

Une superbe rencontre et des souvenirs plein la tête

Le chien et le dauphin ont pu se voir à travers la vitre de l’aquarium. Si Kevin semblait quelque peu hésitant au départ, il a vite laissé libre cours à sa joie face à l’enthousiasme affiché par Winter.

Elysse Gorney, qui a filmé et photographié la scène, en a été grandement émue. « Cette image est tellement pure que j’en ai eu les larmes aux yeux. Ce garçon aime tout le monde : les chiens, les canards, les gens, les bébés et même les dauphins », a-t-elle, en effet, confié.

Le quadrupède a même eu l’occasion de nager dans l’ancien bassin de Winter, en compagnie de la soigneuse Katie Wojdyla.

A la fin de la journée, le Golden Retriever était un peu triste de quitter ses nouveaux amis, mais il en est reparti avec de très jolis souvenirs.

« Kevin est ma plus grande aventure et j’ai tellement de chance de vivre avec lui », ajoute sa maîtresse.

