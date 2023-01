Un couple adopte une chienne sans savoir qu’elle est enceinte (vidéo)

Sydney Victoria et son compagnon ont adopté Sandy il y a un an, au Texas. Ils ont craqué pour cette chienne lors d’une visite dans un refuge, et à leur grande surprise, elle a donné naissance à 5 chiots 2 semaines après son arrivée. Depuis, c’est une fabuleuse histoire d’amour qui est née au sein de cette belle famille.

La vie de Sydney Victoria et de son compagnon n’est plus la même depuis qu’ils ont adopté la petite Sandy. Dès son arrivée dans ce nouveau foyer, cette chienne s’est montrée extrêmement affectueuse, voire « pot de colle » envers ses maîtres. Ces derniers n’y voyaient pas d’inconvénient, bien sûr, mais ils se sont demandé si cela était normal…

En se renseignant davantage, et en regardant son ventre de plus près, ils ont compris que Sandy était enceinte. La venue de cette quadrupède allait changer leur vie bien plus qu’ils ne l’auraient imaginé ! En effet, 2 semaines après son adoption, elle a donné naissance à 5 chiots en parfaite santé sous leur toit, rapportait PetHelpful.

@accidentalgrandma / TikTok

De « parents » à « grands-parents » !

Sydney et son amoureux, qui venaient juste d’adopter leur premier chien en accueillant Sandy, se retrouvaient alors avec 5 autres boules de poils dans leur maison ! Ils ont été pris au dépourvu, mais pour eux, il était hors de question de céder tous ces bébés à des inconnus.

@accidentalgrandma / TikTok

Ces « grands-parents par accident » - comme l’indiquent leur pseudo TikTok ! - ont décidé de garder Sandy et ses chiots dans leur famille et ainsi, de vivre une aventure fabuleuse. Cette chienne peut y voir ses bébés grandir, et n’aurait probablement pas pu rêver d’une plus belle histoire que celle-ci.

Elle entretient un lien unique avec sa bienfaitrice, Sydney, et adore se blottir contre elle dans le canapé. Dans une vidéo vue par plus de 15 millions d’internautes sur TikTok, on peut les voir partager un moment plein de tendresse dans les bras l’une de l’autre. Une scène qui dégage beaucoup d’émotion !

Aujourd’hui, cette petite famille est tout simplement comblée d’amour. Rien de tout cela n’était prévu pour Sydney et son compagnon, mais à présent, ils ne changeraient leur quotidien pour rien au monde !