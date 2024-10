Un constructeur immobilier signe un chèque généreux à une association venant en aide aux animaux qui rencontre des difficultés

Sourires aux lèvres, des membres du refuge pour animaux de Worcestershire (Royaume-Uni), prennent la pose aux côtés de 2 représentants du David Wilson Homes, constructeur immobilier. L’entreprise vient de signer un chèque d’environ 1 800 euros à l’association, laquelle pourra financer les soins de nombreux animaux.

Ce don a été réalisé dans le cadre de son programme de fonds communautaire, précisait Malvern Gazette. Il est bienvenu pour l’organisme de sauvetage, qui affrontait une période difficile depuis quelque temps maintenant.

David Wilson Homes

Une mauvaise passe

Cela faisait plusieurs mois que les membres ne parvenaient plus à joindre les 2 bouts. Le nombre d’abandons d’animaux était considérable, tandis que les adoptions se faisaient plus rares : « Nous avons constaté le plus grand nombre de chatons non désirés accueillis depuis plusieurs années, soit en provenance de foyers qui ont des femelles non stérilisées, soit de femelles errantes qui ont élevé des portées sans aucun foyer » témoignait l’organisme.

Lequel a déclaré ne recevoir « aucun financement gouvernemental » et dépend donc des dons de sa communauté pour prendre soin des animaux. Malgré la gentillesse des bienfaiteurs, certaines années sont plus difficiles à gérer que d’autres. 2024 en faisait partie, car l’association a manqué de moyens.

A lire aussi : Le moment touchant où un chien se sentant délaissé après l'arrivée du bébé tombe dans les bras de sa maîtresse prise de remords (vidéo)

Un chèque généreux

Pour lui donner un coup de pouce, le David Wilson Homes a décidé de lui offrir la somme approximative de 1 800 euros. Un don conséquent qui permet au personnel du refuge de souffler un peu. Il prévoit d’utiliser cet argent dans les soins vétérinaires des animaux. Ce n’est pas la première fois que le constructeur immobilier soutient le refuge, puisque plusieurs personnes faisant partie de son équipe s’étaient déjà portées volontaires pour s’occuper bénévolement des animaux.

Toute cette aide a été très appréciée par le refuge, qui a adressé un message à l’entreprise : « Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier à nouveau David Wilson Homes pour son soutien à WARS et pour la formidable équipe de bénévoles que nous avions au refuge », déclarait un porte-parole.