Un chiot héroïque tente de réveiller sa famille en pleine nuit pour la sauver d'un incendie

En Malaisie, une chienne a sauvé les 5 membres de sa famille en les réveillant alors qu’un incendie s’était déclaré chez eux. L’animal a été salué en héros par la communauté locale et les médias.

Anandaveli n’a que 8 mois, mais cette jeune chienne s’est déjà signalée par sa bravoure en sauvant toute sa famille, comme le rapportait Bored Panda ce 1er juillet.

Terence Naidu / Facebook

Les faits avaient eu lieu une semaine plus tôt à Teluk Intan, dans l’Etat du Perak en Malaisie. Ce matin-là, aux alentours de 5 heures, les 5 membres de la famille d’Anandaveli étaient endormis ; Vimala la mère, son mari N. Marimuthu et leurs 3 enfants.

La chienne, elle, était debout et alerte. Elle est soudain devenue très agitée. Et pour cause ! Un incendie s’était déclaré dans la maison. Anandaveli a alors sauté sur Vimala, 53 ans, et s’est mise à la mordiller au visage et aux oreilles et la tirer par son pyjama. Constatant qu’elle ne se réveillait toujours pas, Anandaveli l’a tirée par les cheveux.

Terence Naidu / Facebook

La mère de famille a enfin été tirée par son sommeil, mais elle n’a pas tout de suite compris ce qui se passait. Elle pensait que sa chienne avait soif. En se levant, elle s’est rendu compte que la pièce centrale de la maison, où se trouve l’autel où ils font leurs prières, était en feu. Elle s’est empressée de réveiller tout le monde.

Le plus jeune fils a aidé le père, âgé de 58 ans et partiellement paralysé, à sortir. Tous les membres ont pu quitter les lieux à temps. La maison a été entièrement brûlée.

Des maîtres reconnaissants envers leur héroïne de chienne

Sains et saufs, les maîtres d’Anandaveli sont reconnaissants envers cette dernière pour les avoir alertés du danger qui les guettait. Elle s’en est aussi sortie indemne, ne souffrant que de très légères brûlures pour lesquelles elle a été soignée.

Terence Naidu / Facebook

Vimala est extrêmement fière de sa chienne, qu’elle avait nourrie au biberon alors qu’elle était encore qu’un minuscule et vulnérable chiot. Elle raconte, en effet, qu’Anandaveli était très faible à sa naissance et qu’elle avait failli ne pas survivre.

Terence Naidu, un responsable politique local, a fourni provisions et aide financière à la famille sinistrée. Il lui a également facilité l’obtention d’un logement provisoire et ouvert une cagnotte pour réunir des fonds permettant de reconstruire la maison. Par ailleurs, l’incident a permis à Naidu et Vimala de découvrir qu’ils étaient camarades de classes 40 ans plus tôt.

A lire aussi : Abandonné 3 fois à cause de sa difformité, ce chien ne pensait jamais trouver l'amour

Terence Naidu / Facebook