Un chiot Golden Retriever réveille sa propriétaire au milieu de la nuit pour la sauver d'un incendie

Sans Skipper, la maison de ses maîtres aurait sans doute été entièrement détruite par les flammes et il y aurait eu des victimes. Mais malgré sa jeunesse, ce Golden Retriever s’est comporté en héros en réveillant sa propriétaire, ce qui a sauvé toute sa famille.

Skipper peut être fier de ce qu’il a fait. Ce chiot Golden Retriever a alerté sa maîtresse du feu qui s’était déclaré dans leur domicile, ce qui a permis à tous ses occupants d’en sortir à temps et d’appeler les secours. Un récit rapporté par Daily Paws.

Le 10 février dernier, vers 2h30 du matin, Evonne Pugh était réveillée en sursaut par les aboiements et l’agitation de son jeune chien. Skipper, 6 mois, cherchait à la prévenir d’un grand danger qui guettait toute la famille endormie dans cette maison du comté de Charlotte, dans le sud-ouest de la Floride.



Evonne Pugh a alors jeté un coup d’œil par la fenêtre et compris ce qui mettait le chiot dans cet état. Dans le jardin, son coin barbecue était en proie aux flammes, probablement à cause de braises qui étaient restées allumées après l’utilisation du grill la veille. L’incendie menaçait de se propager dans toute la propriété.

Tout le monde est sain et sauf grâce à Skipper

Sans perdre un instant, elle a réveillé le reste de la famille, appelé les pompiers et tout le monde a pu sortir à l’abri. Les soldats du feu sont arrivés sur les lieux peu après. Ils ont réussi à maîtriser les flammes assez rapidement.

Le coin barbecue a été complètement détruit, et le mur adjacent totalement noirci. Le reste de l’habitation est indemne, en revanche. Et surtout, tous les occupants sont sains et saufs, grâce au brave Skipper. Il a mérité une belle récompense pour son attitude courageuse.