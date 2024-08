Un chiot errant que l’on pensait condamné connaît une métamorphose miraculeuse après avoir trouvé un foyer aimant à l’autre bout du monde (vidéo)

Lorsqu’il a été trouvé dans une rue de Koh Samui en Thaïlande, Rodney était proche de la mort. Ses sauveteurs pensaient d’ailleurs avec tristesse que ce chiot errant n’allait pas survivre à ses blessures. Pourtant, contre toute attente, le petit chien s’est accroché à la vie et après de nombreux soins médicaux, il a lentement guéri. Aujourd’hui, le toutou est en pleine forme et il a même eu la joie d’être adopté par un couple du Pays de Galles !

Créée en 2021 par Niall Harbison à Koh Samui, l'association caritative Happy Doggo fait de son mieux pour aider les chiens malades et errants de Thaïlande. Depuis sa fondation, elle a ainsi sauvé d'innombrables toutous en détresse comme le petit Rodney, un chiot dont l’histoire a montré l'incroyable effet que l'amour et la sécurité peuvent avoir sur un animal.

Un chiot aux portes de la mort

Quand les bénévoles de l’association ont trouvé Rodney dans la rue en janvier 2023, il était bien mal en point. Couvert de plaies, il semblait être prêt à rendre son dernier souffle et peu de ses sauveteurs pensaient qu’il survivrait.

@happydoggoniall / TikTok

Dans une vidéo touchante retraçant le parcours de ce courageux toutou, on voit en effet que le jeune Rodney tremble de tous ses membres et qu’il respire difficilement. Recroquevillé dans un coin, le pauvre chiot souffre apparemment d'une affection cutanée douloureuse.

@happydoggoniall / TikTok

Au vu de ces images, peu d’espoir semblait permis pour le petit chien…

Une métamorphose bouleversante

La suite de la vidéo montre à quel point ses bienfaiteurs se sont heureusement trompés. Après des semaines de lutte pour survivre, Rodney s'en est finalement sorti et aujourd’hui, il est fort et en bonne santé.

Un couple du Pays du Galles a même souhaité l’adopter et après un voyage de plus de 10 000 km, le toutou a pu commencer le plus heureux des chapitres de sa vie.

Méconnaissable, Rodney peut désormais courir dans les collines galloises et profiter des câlins de ses maîtres sur le canapé. Le toutou a même un nouveau frère à 4 pattes avec qui jouer !

A lire aussi : La puce d'une chienne "errante" amenée au refuge révèle un mystérieux périple de 3200 km et ayant duré 9 mois

@happydoggoniall / TikTok

Visionnée plus de 25,5 millions de fois sur TikTok et relayée par Newsweek, la vidéo montrant l’impressionnante métamorphose de Rodney et son immense résilience a bouleversé les internautes. « Je vais pleurer, merci de l’avoir sauvé », a par exemple écrit un utilisateur de la plateforme. Le touchant parcours de Rodney illustre parfaitement la légende choisie pour cette vidéo : « Être aimé... c'est être changé. »